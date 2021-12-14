Бліцкриг Банкової у Києві забуксував. Знову

Кличко тільки виграв від конфлікту з владою

Мовою оригіналу

Вчера фоном прошла показательная новость. Руслан Стефанчук пообещал, что закон о столице уйдет в зал, когда пройдет подготовку поправок в комитете. Возможно в январе.

Фактически можно говорить о том, что третья попытка Банковой за последний год сместить Кличко с поста главы КГГА провалилась. Николай Тищенко не смог насобирать необходимое количество голосов в Раде. Наверное потому, что даже во фракции СН немногие хотят, чтобы Тищенко чудил в столице. Поэтому для Банковой Кличко оказался более крепким орешком, чем Разумков.

Интересно, что втянувшись в конфликт с Кличко, Банковая подтянула его рейтинг в два раза за месяц. Последний опрос КМИС зафиксировал, что рейтинг УДАРа вырос с 2,6 до 4,5%. Это было следствием того, что с конца октября обычно осторожный Кличко начал системно критиковать власть, вписываясь в любую топовую тему, особенно тему тарифов, которая, как показывает социология, занимает особое место во внимании украинцев.

Короче говоря, тактика Банковой – влазить в бои по всем направлениям привела к предсказуемому результату.

Рейтинг Зеленского снизился до уровня февраля 2021 года, когда он начинал фронтальную атаку на Медведчука через СНБО. Столкновение с Ахметовым приобрело позиционный и, по всей видимости, долгосрочный характер. Стратегически оно будет изматывать Зеленского, если он не найдет рецепта принуждения олигарха к послушанию (что само по себе звучит уже готично).

С Кличко ситуация точно также зашла в клинч. Как говорится, ждем морозов.

Читайте також:

Джерело: блог Юрія Романенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.