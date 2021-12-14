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    Думки вголос

    Бліцкриг Банкової у Києві забуксував. Знову

    Будівля КМДА й досі під керівництвом чинного мера - Бліцкриг Банкової у Києві забуксував. Знову
    Будівля КМДА й досі під керівництвом чинного мера
    фото з відкритих джерел

    Кличко тільки виграв від конфлікту з владою

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    Вчера фоном прошла показательная новость. Руслан Стефанчук пообещал, что закон о столице уйдет в зал, когда пройдет подготовку поправок в комитете. Возможно в январе.

    Фактически можно говорить о том, что третья попытка Банковой за последний год сместить Кличко с поста главы КГГА провалилась. Николай Тищенко не смог насобирать необходимое количество голосов в Раде. Наверное потому, что даже во фракции СН немногие хотят, чтобы Тищенко чудил в столице. Поэтому для Банковой Кличко оказался более крепким орешком, чем Разумков.

    Интересно, что втянувшись в конфликт с Кличко, Банковая подтянула его рейтинг в два раза за месяц. Последний опрос КМИС зафиксировал, что рейтинг УДАРа вырос с 2,6 до 4,5%. Это было следствием того, что с конца октября обычно осторожный Кличко начал системно критиковать власть, вписываясь в любую топовую тему, особенно тему тарифов, которая, как показывает социология, занимает особое место во внимании украинцев.

    Короче говоря, тактика Банковой – влазить в бои по всем направлениям привела к предсказуемому результату.

    Рейтинг Зеленского снизился до уровня февраля 2021 года, когда он начинал фронтальную атаку на Медведчука через СНБО. Столкновение с Ахметовым приобрело позиционный и, по всей видимости, долгосрочный характер. Стратегически оно будет изматывать Зеленского, если он не найдет рецепта принуждения олигарха к послушанию (что само по себе звучит уже готично).

    С Кличко ситуация точно также зашла в клинч. Как говорится, ждем морозов.

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    Джерело: блог Юрія Романенка

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    Теги: Київ рейтинг КМДА патріотизм влада
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    Бліцкриг Банкової у Києві забуксував. Знову