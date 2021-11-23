За вигуки проти Зеленського можна отримати вирок

В Україні тільки «слуги народу» можуть вести себе непристойно

Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському та завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.

Хлопцям шиють хуліганку.

До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.

Тищенко заявив, що критикувати Єрмака − це державна зрада.

Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися ненормативною лексикою з опозицією в парламенті та показувати «жест Лероса» сесійній залі і журналістам. Тобі за це нічого не буде.

Нагадаю, під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала уваги і, на жаль, дала мені слово, аби висловити обурення, лише за пів години.

А депутат Ковальчук (зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось підійшов до мене в сесійній залі та накинувся з брудною лайкою.

Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко навіть відмовляється розглянути ці випадки. Хоч наш лист було спрямовано не йому, а керівництву комітету ВР.

За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються, хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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