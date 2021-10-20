Що дійсно стимулює людей йти вакцинуватися

Все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш

Все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш

Здоровий глузд та умовляння не спрацювали

З вакцинацією все просто, як і з мовою. Поки говорили, переконували, давали призи і ганьбили вакцинувалася меншість. Коли держава ввела обмеження, народ зрозумів, що без вакцини ніяк – пішов вакцинуватися. З мовою так само агітували, переконували, шеймели, а потім прийняли закони і вуа-ля на радіо україномовні пісні і переважна більшість щаслива і більшості подобається.

Прийняли ще один закон і у магазинах і ресторанах до тебе звертаються українською.

Теж більшість щаслива (є опитування) і вже наче так було завжди. Між тим все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш і українську мову потрібно лише пропагувати.

Джерело: блог Романа Кульчинського

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