Що дійсно стимулює людей йти вакцинуватися
Здоровий глузд та умовляння не спрацювали
З вакцинацією все просто, як і з мовою. Поки говорили, переконували, давали призи і ганьбили вакцинувалася меншість. Коли держава ввела обмеження, народ зрозумів, що без вакцини ніяк – пішов вакцинуватися. З мовою так само агітували, переконували, шеймели, а потім прийняли закони і вуа-ля на радіо україномовні пісні і переважна більшість щаслива і більшості подобається.
Прийняли ще один закон і у магазинах і ресторанах до тебе звертаються українською.
Теж більшість щаслива (є опитування) і вже наче так було завжди. Між тим все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш і українську мову потрібно лише пропагувати.
Джерело: блог Романа Кульчинського