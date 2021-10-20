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    Думки вголос

    Що дійсно стимулює людей йти вакцинуватися

    Все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш - Що дійсно стимулює людей йти вакцинуватися
    Все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш
    фото зі сторінки МОЗ України

    Здоровий глузд та умовляння не спрацювали

    З вакцинацією все просто, як і з мовою. Поки говорили, переконували, давали призи і ганьбили вакцинувалася меншість. Коли держава ввела обмеження, народ зрозумів, що без вакцини ніяк – пішов вакцинуватися. З мовою так само агітували, переконували, шеймели, а потім прийняли закони і вуа-ля на радіо україномовні пісні і переважна більшість щаслива і більшості подобається.

    Прийняли ще один закон і у магазинах і ресторанах до тебе звертаються українською.

    Теж більшість щаслива (є опитування) і вже наче так було завжди. Між тим все ще залишаються дуже ліберальні люди, які вважають що примусом вакцинуватися не змусиш і українську мову потрібно лише пропагувати.

    Джерело: блог Романа Кульчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон держава карантин вакцинація коронавірус
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    Що дійсно стимулює людей йти вакцинуватися