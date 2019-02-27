Чи дійсно активісти хотіли захопити есмінець НАТО в Одесі?
-
Розсилка
Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум
Сім місяців тому ми захоплювали прокуратуру в Херсоні.
Було бурлєніє самі знаєте яких субстанцій.
Два тижні тому захоплювали поліцейський відділок на Подолі.
Було величезне бурлєніє.
Вчора ми захоплювали ... американський есмінець.
Почалось бурлєніє вкупі з провокативною та низькопробною дезою вкинутою швидше за все Штабом ВМС і мусорськими одеськими інфоволонтерами про те, що через акцію американці не будуть зустрічатись з родинами полонених в роісії українських Моряків.
Ми працюємо на бєню, авакова, ап, сбу, юлю, роіссію і ще яких версій я не чув тільки за ці сім місяців тиску на владу абсолютно різними методами.
Тиску з однією метою.
Щоб усі причетні до вбивства нашої подруги - понесли покарання. Включно з вашими, Iryna Gerashchenko однопартійцями.
Бо Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум.
І тиск цей, як бачите, працює, бо сам факт того що долізли до мангера - вже ок. Долізуть і до інших, з нашою допомогою.
І тиснутимемо ми й далі, всіма доступними методами.
Чекайте цікавого незабаром.
Щодо вищеперахованих «захоплень» адмімінбуівель і есмінців НАТО - цікаво, що за них ніхто не сидить і навіть не під слідством. По подільській поліції хлопцям шиють «злісну непокору» і то не дуже успішно, захоплювачів есмінця НАТО вчора відпустили без протоколу.
Джерело: блог Романа Сініцина