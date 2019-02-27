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    Думки вголос

    Чи дійсно активісти хотіли захопити есмінець НАТО в Одесі?

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    Чи дійсно активісти хотіли захопити есмінець НАТО в Одесі?

    Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум

    Сім місяців тому ми захоплювали прокуратуру в Херсоні. 
    Було бурлєніє самі знаєте яких субстанцій.

    Два тижні тому захоплювали поліцейський відділок на Подолі. 
    Було величезне бурлєніє.

    Вчора ми захоплювали ... американський есмінець.
    Почалось бурлєніє вкупі з провокативною та низькопробною дезою вкинутою швидше за все Штабом ВМС і мусорськими одеськими інфоволонтерами про те, що через акцію американці не будуть зустрічатись з родинами полонених в роісії українських Моряків.

    Ми працюємо на бєню, авакова, ап, сбу, юлю, роіссію і ще яких версій я не чув тільки за ці сім місяців тиску на владу абсолютно різними методами. 

    Тиску з однією метою.

    Щоб усі причетні до вбивства нашої подруги - понесли покарання. Включно з вашими, Iryna Gerashchenko однопартійцями.

    Бо Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум.

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    І тиск цей, як бачите, працює, бо сам факт того що долізли до мангера - вже ок. Долізуть і до інших, з нашою допомогою.

    І тиснутимемо ми й далі, всіма доступними методами.

    Чекайте цікавого незабаром.

    Щодо вищеперахованих «захоплень» адмімінбуівель і есмінців НАТО - цікаво, що за них ніхто не сидить і навіть не під слідством. По подільській поліції хлопцям шиють «злісну непокору» і то не дуже успішно, захоплювачів есмінця НАТО вчора відпустили без протоколу.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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