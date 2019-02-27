Чи дійсно активісти хотіли захопити есмінець НАТО в Одесі?

Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум

Сім місяців тому ми захоплювали прокуратуру в Херсоні.

Було бурлєніє самі знаєте яких субстанцій.

Два тижні тому захоплювали поліцейський відділок на Подолі.

Було величезне бурлєніє.

Вчора ми захоплювали ... американський есмінець.

Почалось бурлєніє вкупі з провокативною та низькопробною дезою вкинутою швидше за все Штабом ВМС і мусорськими одеськими інфоволонтерами про те, що через акцію американці не будуть зустрічатись з родинами полонених в роісії українських Моряків. Ми працюємо на бєню, авакова, ап, сбу, юлю, роіссію і ще яких версій я не чув тільки за ці сім місяців тиску на владу абсолютно різними методами. Тиску з однією метою. Щоб усі причетні до вбивства нашої подруги - понесли покарання. Включно з вашими, Iryna Gerashchenko однопартійцями. Бо Мангер це чудово, але там є ще парочка високопоставлених персонажів, як мінімум. Читайте також СБУ показала цікаві знахідки в охоронних фірмах священика УПЦ МП (фото) Сьогодні, 12:43

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Конгрес США оприлюднив нові санкції проти РФ Сьогодні, 10:11 І тиск цей, як бачите, працює, бо сам факт того що долізли до мангера - вже ок. Долізуть і до інших, з нашою допомогою. І тиснутимемо ми й далі, всіма доступними методами. Чекайте цікавого незабаром. Щодо вищеперахованих «захоплень» адмімінбуівель і есмінців НАТО - цікаво, що за них ніхто не сидить і навіть не під слідством. По подільській поліції хлопцям шиють «злісну непокору» і то не дуже успішно, захоплювачів есмінця НАТО вчора відпустили без протоколу.

Джерело: блог Романа Сініцина

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