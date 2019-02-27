В Одесі незрячий вчитель допомагає дітям з проблемами зору стати програмістами



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Завдяки допомозі педагога діти змогли освоїти комп'ютер

Педагог з Одеси, незважаючи на практично повну відсутність зору, зумів побудувати кар'єру і вчити таких же, як він сам, користуватися комп'ютером.

При зір менш одного відсотка чоловік зумів стати програмістом, вивчивши мови програмування на слух, і тепер вчить дітей оволодівати знаннями наосліп і створює спеціальні мобільні додатки.

Владислав Кондратюк працює з комп'ютером вже 20 років і зараз викладає в школі-інтернаті для дітей з проблемами зору. Більшість вихованців цього закладу бачать лише силуети, деякі можуть розрізняти лише кольору. Щоб особливі діти мали можливість освоїти комп'ютер, Владислав самостійно розробив спеціальний додаток.

«Це голосове введення, це відкриття і читання електронних книг, це пошук, установка і перехід по закладках. Як бонус в програмі - калькулятор в ній вбудований», - розповів сам викладач.

У свою чергу, одна з його навчань зізналася, що для неї програма - дуже зручна.

«У мене є телефон, є озвучка. Якщо я щось не розумію, я просто її включаю і працюю з нею. Зазвичай лажу в Вікіпедії, всякі там різні сайти, коли потрібно знайти інформацію», - пояснила школярка Діана Бринза.

Владиславу - 36, він родом з Кіровоградської області. Чи не бачить з самого народження. У дитинстві також навчався в цьому інтернаті, а потім відправився на навчання до Києва і повернувся працювати сюди ж.

Один з його учнів показав журналістам «Сегодня» унікальний тренажер - хлопець натискає кнопку, і пристрій вимовляє букву, цифру або знак.

«Система універсальна. І зрячий, і незрячий учень може навчитися користуватися комп'ютером. Вікіпедія, історичні сайти, для якоїсь інформації по урокам, теж користуюся», - розповів школяр Євген Лук'янченко.

Щоб уроки були якомога більш цікавими і корисними, учитель власними руками на спеціальному папері друкує малюнки і тестові матеріали. Так, звичайний текст на екрані після команди транслювання перетворюється в той же текст, але шрифтом Брайля.

Владислав Кондратюк захоплюється викладанням, комп'ютером, карате і велоспортом, намагаючись не упустити можливості спробувати якомога більшого, нехай і тільки на дотик. Сам він професійно займається безконтактним карате і виступає на змаганнях, надихаючи своїм прикладом учнів. Чоловік упевнений, що люди з проблемами зору повинні жити повноцінно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Харкові відкрили можливість людям з проблемами слуху та зору відвідувати музеї - для них проводяться спеціальні екскурсії - все перешкоди на шляху екскурсії озвучує навігатор, а коментарі аудіогіда слухають за допомогою спеціального додатку на смартфоні. Співробітники музею радять слухати аудіоекскурсію в навушниках, щоб не заважати іншим відвідувачам.

Відзначимо, що зараз в Україні кількість людей з інвалідністю приблизно становить 6% від населення країни.

Джерело: Сегодня