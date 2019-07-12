Вбивство активістки Гандзюк: Рищук став кандидатом до Ради від Зеленського?

Мовчання вже вбивало. Тепер мовчання знову може допомогти вбивцям.

Володимир Зеленський, привіт, доброго дня!

А ви знали що на окрузі №186 ваш кандидат від Слуга Народу не веде агітацію?

І взагалі роботи на окрузі не веде. А знаєте чому? Тому що на цьому окрузі веде агітацію один з замовників вбивства Каті Гандзюк. Євген Рищук.

І він веде агітацію від імені вашої партії, 95 кварталу та від імені Вашого імені.

Ні, це не жарт. Євген Рищук розвісив борди у стилі Слуги народу. Так, це може кожен зробити, за це немає покарання.

Але справжній кандидат від Слуги народу не розвісив. Євген Рищук проводить концерти 95 кварталу. Ні, це не жарт. Ось афіша. Концерт і спонсор фірма Рищука «Укравіт». Євген Рищук на всіх зустрічах розповідає, що він ваш представник і балотується він саме від Володимира Зеленського.

Так, я розумію, що це неправда. І я знаю, що це неправда. Але завдяки вашому кандидату на окрузі, який боїться вийти з дому...

Боїться повісити бігборди.

Боїться надрукувати газету та боїться сходити на телеефір.

Завдяки такій позиції ВАШОГО ПРЕДСТАВНИКА вбивця Рищук може казати все що завгодно.

Завтра ви, Володимир Зеленський, будете у Херсонській області.

І якщо після вашого візиту позиція вашого кандидата-сцикуна не зміниться.

Якщо виборці не побачать, що на окрузі є представник саме Слуги народу.

Якщо виборці не побачать, що від Слуги народу йде хоч хтось.

То це означатиме лише одне.

Вбивця Каті Гандзюк стане кандидатом від Володимира Зеленського.

За його мовчазної підтримки.

Мовчання вже вбивало.

Тепер мовчання знову може допомогти вбивцям.

Колишній президент цього не розумів.

У вас є шанс зрозуміти.

Прошу максимально поширити цю публікацію з двох причин:

1. Нагадати, що замовники вбивства Гандзюк - на свободі і ці мразі знову лізуть у владу.

2. Нагадати команді Зеленського, що злив деяких округів зробить їх покривачами вбивць.

Дякую за репост!