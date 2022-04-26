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    Думки вголос

    Чому у комсомольців нічого ніколи не вийде

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

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    Навіть СРСР росіяни не можуть відродити нормально - Чому у комсомольців нічого ніколи не вийде
    Навіть СРСР росіяни не можуть відродити нормально
    фото з відкритих джерел

    Москва постійно провалює свої плани

    Сьогодні чорний день в історії України – день Чорнобильської катастрофи. Мабуть, усі без винятку вітчизняні ЗМІ згадуватимуть цю дату. І, поза сумнівом, ніхто вже не пам'ятає подію, що сталася на рік раніше – 26 квітня 1985 року.

    Того дня лідери країн-учасниць Варшавського блоку підписали угоду про подовження на 20 років дії договору про його створення. А вже 1 липня 1991 року в Празі було підписано протокол про повне припинення дії Варшавського договору. Блок, під егідою якого відбувалося придушення народних протестів в Угорщині 1956 року та Чехословаччині 1968, пішов у небуття.

    Інша подія не пов'язана із сьогоднішньою датою, але того ж штибу. 11 липня 1990 року на вечірньому засіданні останнього, 28 з'їзду КПСС, його делегати на пропозицію Михаїла Горбачова ухвалили утворити комісію зі складання нової програми КПСС. Коли сконала КПСС, усі пам'ятають.

    І ще один спогад. У дні сумнозвісного ГКЧП я працював заступником генерального директора творчого кінооб'єднання «Фест-Земля», творцем і президентом якого був геніальний Юрій Іллєнко. Пам'ятаю, 19 серпня 1991 року ми, троє керівників об'єднання, сиділи в кабінеті генерального директора, дивилися по телевізору прес-конференцію заколотників, пили щось міцне й розмірковували, як нова московська влада оцінить наші творчі здобутки, а з-поміж них і перший в СРСР фільм про УПА «Останній бункер» режисера Вадима Іллєнка.

    І тут до кабінету зі своєю пляшкою зайшов Юрій Герасимович. Глянув на екран, тоді на нас і мовив: – Чого зажурилися хлопці? Подивіться на них – це ж комсомольці. Вони все провалювали і це провалять. Більше трьох днів я їм не даю, не протримаються.

    Хто там збирався за три дні взяти Київ? Що вони там патякають про дев'яте травня? Погано знають своїх ватажків. І погано знають українців. Замість столиків у ресторані треба було замовляти місця на цвинтарі.

    Все буде Україна!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна Україна СРСР влада окупація #stoprussia
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    Чому у комсомольців нічого ніколи не вийде