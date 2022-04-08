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    Думки вголос

    Деокупація свідомості

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

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    Росія зазвичай наступає двома ешелонами &ndash; в першому Пушкін і балет, а в другому танки - Деокупація свідомості
    Росія зазвичай наступає двома ешелонами – в першому Пушкін і балет, а в другому танки
    фото з відкритих джерел

    Пушкін був співцем російського імперіалізму

    В серпні 2005 року я надрукував у «Голосі України» статтю «Мова Пушкіна чи Путіна?». Метою публікації в газеті Верховної Ради, яку, звичайно, читають у владних кабінетах, було застерегти тодішнього Президента України Віктора Ющенка від підписання на саміті глав держав СНД в означеному форматі угоди про гуманітарне співробітництво.

    Мушу визнати, тоді я ще помилявся. Не щодо змісту статті, а стосовно її назви. Але вже невдовзі зрозумів, що не треба протиставляти мову Пушкіна та Путіна, бо це одна мова – мова експансії. Вже невдовзі я писав, що Росія зазвичай наступає двома ешелонами – в першому Пушкін і балет, а в другому танки.

    Культ Пушкіна в совєтському союзі був піднесений в 1937 році з нагоди сторіччя його смерті. Тобто в розпал репресій, відволікаючи від них увагу. В совєтському союзі задовго до россотруднічєства заснували інститутут Пушкіна, філії якого діяли в багатьох країнах світу, вербуючи симпатиків, чимало з яких починали з вивчення російської мови, а згодом перетворювалися на агентуру Кремля.

    Під час Революції Гідності я натрапив на вірш Євгенія Євтушенка, який, висловлюючи підтримку Україні, посилався на Пушкіна: «нєвідімкамі на Майданє вмєстє Пушкін, Брюллов, ми стоїм». Я написав тоді відповідь російському поету, яку хочу навести тут повністю на обгрунтування своєї позиції:


    Шевченко тут у вицвілій шинелі,

    Франко з Карпат прибув сюди притьма...

    Тут Петефі, Міцкевич, Руставелі,

    Та поміж ними пушкіна нема.


    Героїв з Львова та Дніпропетровська,

    З Полтави й Криму скликала сурма...

    Тут Сахаров стоїть і Новодворська,

    Та поміж ними пушкіна нема...


    Пліч-о-пліч, щоби скинути кайдани,

    Позбутися московського ярма,

    Стоять тут українці, росіяни,

    Татари, але пушкіна нема!


    По той бік барикад підносить слово

    За тих, хто волю гвалтувати звик.

    Сичить: «Іль нам с Європой споріть ново?»,

    Грозить: «Іль русскій от побєд отвик?».


    Російський бард, нащадок українця

    Зі станції сибірської Зима,

    Ви проти можновладного злочинця

    Тут стоїте, а пушкіна нема.


    Пушкін був співцем російського імперіалізму. І коли його ідеологи втовкмачують у голови населенню імперії, мовляв, Пушкін – нашє всьо, вони мають рацію. З одним уточненням: їхнє всьо, а не наше.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна мова українці культура СНД Україна балет окупація #stoprussia
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