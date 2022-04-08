Що відбуватиметься з курсом долара на чорному ринку: прогноз

Торги за валюту суттєво відрізняються від офіційного курсу

Офіційний курс долара в Україні заморожений Нацбанком ще 24 лютого, тож послуги чорного ринку мають велику популярність. На сайті «Курс Україна» можна простежити за тим, як розвивається ситуація.

Курс, зафіксований НБУ станом на 24 лютого — 29,2549 грн.

Середній курс продажу долара на чорному ринку станом на ранок 7 квітня становив 31,84 грн. Курс купівлі набагато нижчий – у середньому 31,41 грн.

У продавців різні пропозиції щодо продажу – від 31,3 до 34 грн/дол., залежно від міста та суми пропозиції.

Що буде з доларом найближчим часом?

Аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак запевнив, що на валютному ринку очікується стабільність, оскільки попит на валюту не буде значно зростати. Про це пише «Сьогодні».

Орищак пояснює це так: ті, хто виїхав з країни, вже не отримують зарплату в гривнях, тому їм не потрібно конвертувати її в долари та євро, а той, хто залишився в Україні, розуміє, що витрачати гроші належить тільки на їжу.

Водночас на міжнародному ринку курс валют залишається нестабільним через політичні та економічні перипетії.

Нагадаємо, економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни.

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