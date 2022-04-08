Шокуючий контраст. У Софії пройшли два мітинги за Україну та за Росію (фото)

На акцію за дружбу з РФ вийшли всього декілька осіб

7 квітня у столиці Болгарії Софії відбулися дві акції протесту в Софії: одна на підтримку України в її боротьбі з російським агресором, й інша - ніби за «болгарські інтереси», якими є вихід з НАТО, ЄС і дружба РФ. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Перша акція була масштабна, пройшла чергова багаточисельна хода на підтримку України. Її організаторами виступили місцеві болгарські активісти.

«Ми не можемо залишатися нейтральними як держава. Ми повинні допомогти Україні захистити своїх дітей від цієї безпрецедентної агресії, в тому числі за допомогою військово-оборонної допомоги. Ми як громадяни пов’язуємо позицію нейтралітету та невтручання зі співучастю з агресором. Українці нині борються не лише за свою незалежність, не лише з агресором, який вторгся на їхню суверенну територію, але й за всю Європу, включаючи Болгарію. Те, що відбувається в Україні, якщо воно зараз не припиниться, з часом може призвести до того, що ми, болгари, можемо бути наступними і проситимемо допомоги, а нам її хтось не даватиме», - розповіли організатори заходу.

Хода розпочалась від собору «Св. Олександр Невський», прослідувала повз будівлю російського культурно-інформаційного центру і завершилась перед пам'ятником радянській армії.

Під час ходи її учасники співали державний гімн України, а також скандували: «Слава Україні – героям слава», «Слава нації – смерть ворогам», «Слава ЗСУ», «Путін – х@йло» та «русский корабль – іди на х@й».

Біля російського культурно-інформаційного центру учасники ходи зробили зупинку для того, щоб залишили старе взуття в честь жертв російського вторгнення в Україну. Під час цього вони також скандували: «Вбивці» та «Путін – фашист».

Друга ж акція відбулася біля пам’ятника російському імператору Олександру II. На ній були присутні всього лише декілька осіб.

Акція ніби за «болгарські інтереси». Фото: glavcom.ua

Однак організатори вимагали, щоб не російська армія залишила Україну, а США вивели свої війська та військову техніку з Болгарії, а Болгарія – вийшла з НАТО.

Раніше в найбільших містах Болгарії пройшли марші в підтримку України.