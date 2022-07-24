Невзоров та Корбан: де логіка?

Можливо, паспортами Невзорова та Корбана хочуть відволікти увагу від чогось важливішого

Попереджаю одразу: я не обговорюватиму законодавчі тонкощі й деякі розбіжності в тлумаченні різних статей Конституції та інших законодавчих актів, ані різницю між, скажімо, призупиненням та позбавленням громадянства. Міг би, але не буду, щоб не завести читача в хащі, де не заблукають хіба що кваліфіковані юристи та співробітники консульської служби.

Мене цікавить, за якою логікою український паспорт відібрали у громадянина України Геннадія Олеговича Корбана і такий же український паспорт надали громадянину Росії Олександру Глібовичу Невзорову.

Корбан уродженець України. Не ангел, про що свідчать окремі деталі біографії Корбана-бізнесмена. Однак, у 2014 році значною мірою саме завдяки зусиллям керівника апарату Дніпропетровської ОДА Корбана з протидії сепаратистській нечисті Дніпропетровська область мобілізувалася для відсічі агресору. З лютого 2022 року Корбан на чолі Територіальної оборони Дніпропетровщини.

Невзоров уродженець країни-агресора Росії. Не просто не ангел, а набагато гірше. І справа тут не в дідусеві-генералі МГБ, який боровся з литовськими «лісовими братами», що чинили опір окупантам на своїй землі. Зрештою, внук за діда не відповідає. Невзорову і власних «подвигів» вистачить. Тут і членство в редколегії газети «День» одіозного Олександра Проханова, і участь у бойових діях в іпостасі російського журналіста в різних «гарячих» точках (Придністров'я, Югославія, Балтія, Карабах, Чечня, Ірак), і робота довіреною особою Путіна під час президентської кампанії 2012 року, і ще чимало моментів, відмитися від яких можна, лише зішкрябавши шкіру. Українські спецслужби ще не всі старі російські консерви розкрили, а вже нові на підході.

От і виникає питання, де логіка в тому, щоб відібрати паспорт у Корбана і надати паспорт Невзорову. А може, в цьому і вся заковика – паспортами Невзорова та Корбана відволікти увагу від чогось важливішого?

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