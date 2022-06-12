Про що варто пам'ятати росіянам 12 червня

Як дотепно вчинив Усевишній з росіянами

Російські дипломати ведуть розмову так, наче хочуть тебе завербувати. Тож коли на початку 2000-х у Мінську перетнулися дороги – моя і російського посла Воробйова, той не упускав нагоди мене «промацати». Якось звичний набір фраз, що мали засвідчити його прихильність до України, Воробйов, скрушно зітхнувши, доповнив наріканням, мовляв, уявіть, як усе було б чудово, якби Україна не відокремилася. На що я, посміхнувшись, відповів: – пане посол, але ж Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет 16 липня 1990 року, а Росія раніше – 12 червня. Це ви відокремилися.

Але я не про це. 12 червня, але іншого, 1937 року, нарком оборони СРСР Клемент Ворошилов підписав наказ № 96, що закінчувався ритуальною фразою «Смерть ворогам народу!» Ішлося про засуджене напередодні до страти вище військове керівництво – Тухачевського, Якіра, Уборевича, Корка, Ейдемана, Фельдмана, Примакова, Путну. Того ж дня їх розстріляли. Маховик терору, запущений більшовиками проти чужих, набирав обертів, знищуючи донедавна «своїх». Як влучно писав з цього приводу один український дисидент, «змія почала жерти власний хвіст».

Але я не про це. Після так званого «розвінчання культу особи Сталіна» в роки так званої «хрущовської відлиги» почали повертати з небуття імена несправедливо засуджених і репресованих, як тепер прийнято говорити, «хороших росіян». І серед них Тухачевського. І все б нічого, але було в житті Тухачевського й інше 12 червня.

Розгромлений під час польсько-радянської війни в битві при Німані, що призвело до поразки радянської Росії, Тухачевський не вгамувався. У березні 1921 року він ще встиг очолити придушення Кронштадтського повстання, а невдовзі – Тамбовського. Останнє було збройним виступом селян проти насильницької заготівлі харчів, до якої вдалася нова робітничо-селянська влада. І 12 червня 1921 року, на виконання розпорядження голови ради праці та оборони Владіміра Ульянова (Леніна), Тухачевський підписав наказ № 0116 про застосування проти повсталих селян хімічної зброї.

Як це нагадує сьогоднішні дії росіян на окупованій території. І як дотепно вчинив Усевишній, прибравши ката в день його злочину проти власного народу і зробивши цей день – днем Росії.

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