  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Борщевський
  4. Про що варто пам'ятати росіянам 12 червня
рус
    Думки вголос

    Про що варто пам'ятати росіянам 12 червня

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фатальна дата&nbsp;в історії радянської та путінської Росії - Про що варто пам'ятати росіянам 12 червня
    Фатальна дата в історії радянської та путінської Росії

    Як дотепно вчинив Усевишній з росіянами

    Російські дипломати ведуть розмову так, наче хочуть тебе завербувати. Тож коли на початку 2000-х у Мінську перетнулися дороги – моя і російського посла Воробйова, той не упускав нагоди мене «промацати». Якось звичний набір фраз, що мали засвідчити його прихильність до України, Воробйов, скрушно зітхнувши, доповнив наріканням, мовляв, уявіть, як усе було б чудово, якби Україна не відокремилася. На що я, посміхнувшись, відповів: – пане посол, але ж Україна прийняла Декларацію про державний суверенітет 16 липня 1990 року, а Росія раніше – 12 червня. Це ви відокремилися.

    Але я не про це. 12 червня, але іншого, 1937 року, нарком оборони СРСР Клемент Ворошилов підписав наказ № 96, що закінчувався ритуальною фразою «Смерть ворогам народу!» Ішлося про засуджене напередодні до страти вище військове керівництво – Тухачевського, Якіра, Уборевича, Корка, Ейдемана, Фельдмана, Примакова, Путну. Того ж дня їх розстріляли. Маховик терору, запущений більшовиками проти чужих, набирав обертів, знищуючи донедавна «своїх». Як влучно писав з цього приводу один український дисидент, «змія почала жерти власний хвіст».

    Але я не про це. Після так званого «розвінчання культу особи Сталіна» в роки так званої «хрущовської відлиги» почали повертати з небуття імена несправедливо засуджених і репресованих, як тепер прийнято говорити, «хороших росіян». І серед них Тухачевського. І все б нічого, але було в житті Тухачевського й інше 12 червня.

    Розгромлений під час польсько-радянської війни в битві при Німані, що призвело до поразки радянської Росії, Тухачевський не вгамувався. У березні 1921 року він ще встиг очолити придушення Кронштадтського повстання, а невдовзі – Тамбовського. Останнє було збройним виступом селян проти насильницької заготівлі харчів, до якої вдалася нова робітничо-селянська влада. І 12 червня 1921 року, на виконання розпорядження голови ради праці та оборони Владіміра Ульянова (Леніна), Тухачевський підписав наказ № 0116 про застосування проти повсталих селян хімічної зброї.

    Як це нагадує сьогоднішні дії росіян на окупованій території. І як дотепно вчинив Усевишній, прибравши ката в день його злочину проти власного народу і зробивши цей день – днем Росії.

    Читайте також: Мілошевич – нічний кошмар Путіна
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна смерть Україна СРСР влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про що варто пам'ятати росіянам 12 червня