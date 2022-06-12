Байден назвав зростання цін «побічним продуктом» допомоги Україні

Байден попередив, що якийсь час американцям доведеться жити із високим рівнем інфляції

Президент США Джо Байден вважає, що зростання цін на нафту, бензин та продукти харчування пов'язане з підтримкою України у війні. Про це він сказав на прийомі нацкомітету Демократичної партії, повідомляє BBC.

«І побічний продукт, і я говорив про це у той час, коли ми вирішили, що збираємося допомогти Україні, я мав на увазі, що це теж дорого нам обійдеться. Це дорого коштуватиме західним країнам. Це дорого обійдеться НАТО. Це дорого обійдеться європейським країнам і нам», – сказав Байден.

Він додав, що вартість бензину, нафти та продуктів харчування повинна була зрости.

Байден констатував, що якийсь час американцям доведеться жити із високим рівнем інфляції.

Президент США говорив і про те, заради чого американці мають це терпіти. Путін не просто вторгся в Україну, а хоче знищити українську культуру, «бо вважає, що незалежної української культури не існує», зазначив Байден.

«І думка про те, що ми можемо стояти осторонь і дозволити цьому статися, була просто неможлива», – сказав він.

Раніше Байден називав високі темпи інфляції «путінським підвищенням цін» та «податком Путіна».

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