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    Політика

    Ще один диктатор зізнався у повній підтримці Путіна

    Лідер КНДР сподівається та розвиток та розширення &laquo;добросусідських відносин&raquo; з РФ - Ще один диктатор зізнався у повній підтримці Путіна
    Лідер КНДР сподівається та розвиток та розширення «добросусідських відносин» з РФ
    фото з відкритих джерел

    До «клубу вірних друзів Путіна» записався лідер Північної Кореї

    Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем Росії та заявив про повну підтримку злочинних дій російської держави. Про це йдеться у вітальній телеграмі, яку опублікувало державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК.

    «Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що трапляються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ висловлює повну підтримку», – звернувся Кім Чен Ин до Путіна.

    Крім того, лідер КНДР сподівається та розвиток та розширення «добросусідських відносин» з РФ.

    До слова, свою підтримку і вірність російському диктатору неодноразово висловлював невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруський диктатор поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку. Вірним путінолюбом роками залишається прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

    Як повідомлялося, КНДР вперше обрала на посаду міністра закордонних справ жінку. До слова, ЄС наклав нові санкції на Північну Корею через випробування зброї.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна Кім Чен Ин окупація #stoprussia
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    Ще один диктатор зізнався у повній підтримці Путіна