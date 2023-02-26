«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян

До початку повномасштабної війни у 2022 році Воронін був асистентом головного тренера московського «Динамо»

Воронін: Жодна нормальна людина не може радіти, коли від бомбардувань гинуть діти, але такі люди в Росії є

Ексфорвард збірної України з футболу Андрій Воронін розповів про своє ставлення до російської агресії та про закиди від росіян.

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«Як я можу забути той день? Я був у Москві, спав. Мене розбудили діти: «Тату, війна». Моєю першою реакцією було: «Яка війна? Дозвольте мені спати!». Потім я увімкнув телефон. На ньому було стільки повідомлень, скільки я зазвичай отримую на свій день народження. Потім я ввімкнув телевізор, і зрозумів – сталося неймовірне», – розповів Воронін в інтерв'ю для Bild.

Він наголосив, що жодна нормальна людина не може радіти, коли від бомбардувань гинуть діти. Але такі люди в Росії є.

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«З багатьма контакти просто втрачено. Але я отримував і досі отримую коментарі від росіян, які докоряли мені: «Ти був радий брати наші гроші, а тепер ти проти нас». Гей, це була робота в Москві. Це не забороняє мати думку проти російської війни», – сказав Воронін.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни у 2022 році Воронін був асистентом головного тренера московського «Динамо».