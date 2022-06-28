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    Думки вголос

    Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виставка військової техніки РФ, яку знищили Збройні Сили України - Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян
    Виставка військової техніки РФ, яку знищили Збройні Сили України
    фото з соцмереж

    Знищена техніка ворога чудово пояснює Європі, від чого їх захищає українська армія

    Мовою оригіналу

    Два фото.

    Первое. Девочка после вчерашнего обстрела Киева (подобных фото с детьми за вчерашний и сегодняшний день несколько).

    Второе. Дети в Варшаве, топающие вдоль открывшейся сегодня выставки уничтоженной нашими войсками российской техники (спасибо автору кадра).

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    Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян
    Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян
    фото: ДСНС та соцмережі

    Это наглядная визуализация пропасти между тем, в чем живут наши дети.

    И в чем живут дети людей, от кого зависят поставки нам оружия и другой помощи.

    Польским друзьям искренняя благодарность, они понимают наше состояние лучше многих и всесторонне поддерживают.

    Но даже от тех, кто вовлечен в организацию помощи, я получил отзывы – «ты знаешь, мы не думали, что это так жутко, когда представляешь, что ВОТ ЭТО на наших улицах рядом с нашими детьми, нашими домами…».

    Слова уже не работают. Даже кадры не помогают. Остались острые края искореженного металла и запах войны

    Я вижу, что все рациональные аргументы уже произнесены по тысяче раз. Две горелые железяки в историческом центре ломают пространство, им там не место, как и на Михайловской. Контраст еще цепляет. Есть надежда, что так мы достучимся еще до какой-то части людей. Возможно, это станет одной из тех последних капель, которая позволит толкнуть решения в пользу Украины.

    Ужас перед Россией в европейских столицах накладывается на самообман, что их это не коснется. Путин так далеко не зайдет. Они как-то договорятся. Мы им напоминаем, что договориться – не получится, их же собственный опыт об этом кричит. И если мы не удержимся, то далеко зайдет не только Путин.

    И что эта орда – она совсем рядом.

    Я не знаю, как по факту сработают наши выставки в европе. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько далеко на запад мы продвинемся с этими железяками. Буквально.

    Поляки очень сильно помогают, в Польше уже есть план продолжения, определен следующий город. Переговоры по другим странам идут.

    Где-то власти открыты, где-то осторожны. Было бы идеально открыть такую же выставку завтра в Мадриде. Но…

    Работаем.

    Читайте також: Російський танк «увірвався» на територію НАТО

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Київ Польща діти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян