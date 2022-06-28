Коли слова вже не працюють. Навіщо європейцям бачити танки росіян
Знищена техніка ворога чудово пояснює Європі, від чого їх захищає українська армія
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Два фото.
Первое. Девочка после вчерашнего обстрела Киева (подобных фото с детьми за вчерашний и сегодняшний день несколько).
Второе. Дети в Варшаве, топающие вдоль открывшейся сегодня выставки уничтоженной нашими войсками российской техники (спасибо автору кадра).
Это наглядная визуализация пропасти между тем, в чем живут наши дети.
И в чем живут дети людей, от кого зависят поставки нам оружия и другой помощи.
Польским друзьям искренняя благодарность, они понимают наше состояние лучше многих и всесторонне поддерживают.
Но даже от тех, кто вовлечен в организацию помощи, я получил отзывы – «ты знаешь, мы не думали, что это так жутко, когда представляешь, что ВОТ ЭТО на наших улицах рядом с нашими детьми, нашими домами…».
Слова уже не работают. Даже кадры не помогают. Остались острые края искореженного металла и запах войны
Я вижу, что все рациональные аргументы уже произнесены по тысяче раз. Две горелые железяки в историческом центре ломают пространство, им там не место, как и на Михайловской. Контраст еще цепляет. Есть надежда, что так мы достучимся еще до какой-то части людей. Возможно, это станет одной из тех последних капель, которая позволит толкнуть решения в пользу Украины.
Ужас перед Россией в европейских столицах накладывается на самообман, что их это не коснется. Путин так далеко не зайдет. Они как-то договорятся. Мы им напоминаем, что договориться – не получится, их же собственный опыт об этом кричит. И если мы не удержимся, то далеко зайдет не только Путин.
И что эта орда – она совсем рядом.
Я не знаю, как по факту сработают наши выставки в европе. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько далеко на запад мы продвинемся с этими железяками. Буквально.
Поляки очень сильно помогают, в Польше уже есть план продолжения, определен следующий город. Переговоры по другим странам идут.
Где-то власти открыты, где-то осторожны. Было бы идеально открыть такую же выставку завтра в Мадриде. Но…
Работаем.
Джерело: блог Олексія Копитько