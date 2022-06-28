«Це наш 1937-й»: що голова генштабу Британії говорить про Україну

Росія буде ще більшою загрозою європейській безпеці після України, вважає генерал

Новий Голова Генштабу Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс виголосив промову, у якій провів чіткі паралелі між 1937 і 1941 роками та сьогоднішнім часом. Генерал закликає мобілізувати британську армію, щоб запобігти війні в Європі.

«Главком» публікує основні тези промови Сандерса.

Це наш момент 1937 року. Ми не в стані війни, але ми повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в одне ціле через неспроможність стримати територіальне розширення. Тож, безсумнівно, кожен із нас зобов’язаний подбати про те, щоб ми ніколи не ставили собі це марне запитання – чи варто було робити більше? Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни; Я буду мати відповідь своїм онукам, якщо вони коли-небудь запитають, що я зробив у 2022 році.

Це надзвичайні часи. Тому я не буду використовувати звичний підхід нового CGS до цієї події. Це не буде традиційний огляд горизонту, що охоплює всю широту армійського бізнесу. Я зосереджуся лише на одній області – як я маю намір мобілізувати британську армію – наших регулярних військових, резервістів і цивільних – для стримування російської агресії. Щоб запобігти війні.

Ми вже зайнята армія. Але сьогодні мова йде про мобілізацію, і для ефективної мобілізації нам потрібно буде придушити нашу адитивну культуру та захиститися від «тиранії та» – ми не можемо робити все добре, і деякі речі доведеться зупинити; це означатиме безжальне визначення пріоритетів.

Небезпечно вважати, що Україна є обмеженим конфліктом; Один із очевидних уроків полягає в тому, що розрахунки Путіна не завжди відповідають нашій логіці. Варто також пам’ятати, що історично Росія часто погано починає війни.

Ми ще не знаємо, чим закінчиться війна в Україні, але за більшості сценаріїв Росія буде ще більшою загрозою європейській безпеці після України, ніж була раніше. Російське вторгнення нагадала нам давню сентенцію, що якщо ви хочете запобігти конфлікту, вам краще бути готовим до боротьби.

Це війна, яку ми мобілізуємо, щоб запобігти, готуючись перемогти. З нашими партнерами по НАТО та JEF. Проти російської загрози. У Східній та Північній Європі. І при цьому я сподіваюся, що нам ніколи не доведеться з цим боротися.

Ця промова становить моє перше замовлення дня. Мобілізація зараз є основним зусиллям. Ми мобілізуємо армію, щоб допомогти запобігти війні в Європі, будучи готовими воювати та перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО.

І моє останнє повідомлення до вас таке:

Це момент для захисту демократичних цінностей, які визначають нас;

Настав час допомогти нашим хоробрим українським союзникам у їхній відважній боротьбі;

Це момент, коли ми разом із нашими друзями та партнерами підтримуємо мир у всій іншій Європі.

Це наш момент. Схопіть його.

Раніше стало відомо, що Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова. Раніше Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.