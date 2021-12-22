Глава МЗС Польщі прибув до України з дводенним візитом
Польський міністр сьогодні виступить на конференції «Дипломатія ери швидких змін»
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прибув з дводенним візитом до України. Зокрема, він візьме участь у конференції «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». Про це в Тwitter повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
«Міністр закордонних справ Збігнєв Рау вже в Україні», – написав Ясіна.
За інформацією польського зовнішньополітичного відомства, Рау здійснює візит на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. Він буде почесним гостем конференції «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».
Minister SZ @RauZbigniew już na Ukrainie pic.twitter.com/ULAulos1M5— Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) December 21, 2021
Зазначається, що польський міністр сьогодні виступить на пленарній сесії «Дипломатія ери швидких змін», а згодом візьме участь у дискусії в рамках конференції. Крім того, запланована його зустріч із Дмитром Кулебою.
Як повідомлялося, 21-22 грудня в резиденції «Синьогора» в с. Гута на Івано-Франківщині відбувається конференція українських послів в інших країнах «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». У вівторок у конференції взяв участь Володимир Зеленський. Він визначив основні напрямки зовнішньополітичної діяльності у найближчі роки, наголошуючи на поглибленні економічних аспектів міжнародних відносин.
Раніше на Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.