Глава МЗС Польщі прибув до України з дводенним візитом

Польський міністр сьогодні виступить на конференції «Дипломатія ери швидких змін»

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прибув з дводенним візитом до України. Зокрема, він візьме участь у конференції «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». Про це в Тwitter повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

«Міністр закордонних справ Збігнєв Рау вже в Україні», – написав Ясіна.

За інформацією польського зовнішньополітичного відомства, Рау здійснює візит на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. Він буде почесним гостем конференції «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

Зазначається, що польський міністр сьогодні виступить на пленарній сесії «Дипломатія ери швидких змін», а згодом візьме участь у дискусії в рамках конференції. Крім того, запланована його зустріч із Дмитром Кулебою.

Як повідомлялося, 21-22 грудня в резиденції «Синьогора» в с. Гута на Івано-Франківщині відбувається конференція українських послів в інших країнах «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». У вівторок у конференції взяв участь Володимир Зеленський. Він визначив основні напрямки зовнішньополітичної діяльності у найближчі роки, наголошуючи на поглибленні економічних аспектів міжнародних відносин.

Раніше на Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.