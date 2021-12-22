Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС

Українська картопля може отримати ще один ринок збуту

У 2022 році можливе призначення інспекції європейських експертів

Держпродспоживслужба звернулася з листом до Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Європейської комісії щодо розгляду можливості здійснення експорту української картоплі до країн Європейського Союзу. Про це йшлося під час зустрічі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької з представниками Української асоціації виробників картоплі.

«Україна виконує взяті на себе зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо адаптації національного законодавства до загальноєвропейського в частині картоплярства. Ми продовжимо докладати всіх зусиль для відкриття ринку ЄС для українських картоплярів», – зазначила Владислава Магалецька.

Наразі з європейськими колегами обговорюється питання щодо необхідності призначення інспекції європейських експертів у 2022 році для відкриття експорту української картоплі до ЄС.

Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у ефективності українського експорту. Її завданням є подолання технічних перешкод у торгівлі та забезпечення державних гарантій щодо дотримання вимог країн-експортерів.

Нагадаємо, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.