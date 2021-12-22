  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська картопля може отримати ще один ринок збуту - Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС
    Українська картопля може отримати ще один ринок збуту
    фото з відкритих джерел

    У 2022 році можливе призначення інспекції європейських експертів

    Держпродспоживслужба звернулася з листом до Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Європейської комісії щодо розгляду можливості здійснення експорту української картоплі до країн Європейського Союзу. Про це йшлося під час зустрічі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької з представниками Української асоціації виробників картоплі.

    «Україна виконує взяті на себе зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо адаптації національного законодавства до загальноєвропейського в частині картоплярства. Ми продовжимо докладати всіх зусиль для відкриття ринку ЄС для українських картоплярів», – зазначила Владислава Магалецька.

    Наразі з європейськими колегами обговорюється питання щодо необхідності призначення інспекції європейських експертів у 2022 році для відкриття експорту української картоплі до ЄС.

    Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у ефективності українського експорту. Її завданням є подолання технічних перешкод у торгівлі та забезпечення державних гарантій щодо дотримання вимог країн-експортерів.

    Нагадаємо, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

    Читайте також: Рак картоплі в Україні: що відбувається і наскільки це небезпечно?
    Теги: ЄС експорт ринок Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС