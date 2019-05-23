Нові «зелені чоловічки»? До чого призведе референдум, про який говорить команда Зеленського

На наших з вами очах розгортається сценарій «остаточного вирішення українського питання»

Чесно витримав добу в очікуванні реакції президента Зеленського на ідею «референдуму» з питання досягнення мирних домовленостей з РФ, озвучену новоспеченим керівником його адміністрації.

Очевидно, що висунення політичних ініціатив, тим більше на тему війни і миру, не входить до компетенції голови канцелярії. Саме тому президент України повинен був стримати чиновника. Мовчання же стало якщо не згодою, то ознакою непротивлення сторін.

Як відомо, «юридичне оформлення» збройного захоплення Криму відбулося у формі «референдуму», проведеного під дулами автоматів російських спецпризначенців і жорстким інформаційним пресингом держави-агресора.

Той самий сценарій «легалізації» планів Кремля був із деякими змінами реалізований через «референдуми», проведені в Донецьку і Луганську під дулами російських найманців і рупорами пропагандистів.

І знову «референдум»? Тепер вже для всієї країни і знову під дулами гармат і автоматів, що загрожують нам з окупованих територій Криму і Донбасу, з кожного метра тисячокілометрового російського прикордоння?!

Насправді, тестування реакції на можливе проведення такого референдуму варто розглядати в низці інших небезпечних для країни подій останнього часу.

Так, ще на етапі боротьби за дату інавгурації, з надр Зе-команди з'явилася ідея невідомого авторства, до реалізації якої залучили більшість ієрархів різних конфесій.

Результатом став ролик з їхнім зверненням до мешканців Донбасу і Криму, в якому збройна агресія Росії та окупація наших територій побічно визнавалася внутрішнім конфліктом.

Далі були опубліковані результати соціологічного опитування, частина якого мала характер форматування свідомості і була багатою на питання типу: «Чи повинен президент України, заради відновлення миру на сході країни, піти на прямий діалог з керівниками т.зв. «ЛДНР»?». За дивним збігом обставин офіційним замовником цього опитування значиться 112 канал.

Всі ці дії активно підкріплюються масованим промиванням мізків виборців за допомогою «українських» телеканалів, які стали частиною російських інформаційних військ.

По суті, на наших з вами очах розгортається сценарій «остаточного вирішення українського питання», в разі реалізації якого наша країна втратить незалежність і суверенітет над своїми територіями.

І знову тут і там замиготіли «зелені чоловічки».

Чи мені здалося?