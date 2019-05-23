Зеленський пообіцяв бути вірним морській піхоті



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Президент привітав морську піхоту з професійним святом

Володимир Зеленський привітав особовий склад морської піхоти Військово-Морських Сил України.

«Девіз морської піхоти України – «Вірний завжди!». Дякую вам, хлопці, за відданість, мужність і сміливість! З вашим святом, герої!», - написав президент в Facebook.

«І в цей день дозвольте пообіцяти, що як Президент буду завжди вірний вам!», - додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 травня шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.

23 травня міністр оборони Степан Полторак офіційно представив Руслана Хомчака.



