Зеленський пообіцяв бути вірним морській піхоті
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Президент привітав морську піхоту з професійним святом
Володимир Зеленський привітав особовий склад морської піхоти Військово-Морських Сил України.
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«Девіз морської піхоти України – «Вірний завжди!». Дякую вам, хлопці, за відданість, мужність і сміливість! З вашим святом, герої!», - написав президент в Facebook.
«І в цей день дозвольте пообіцяти, що як Президент буду завжди вірний вам!», - додав Зеленський.
Нагадаємо, 21 травня шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.
23 травня міністр оборони Степан Полторак офіційно представив Руслана Хомчака.