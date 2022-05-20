Німеччина знайшла альтернативу російському газу

Катар і Німеччина домовилися про співпрацю у енергетичній сфері

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із еміром Катару, шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, під час переговорів сторони домовилися про посилення енергетичної взаємодії.

«Я вітаю енергетичне партнерство, підписане сьогодні з Катаром. Це допомагає нам швидше стати незалежними від Росії», – написав Шольц у Twitter.

Willkommen in Berlin, Scheich @TamimBinHamad. Wir sind uns einig, dass Katar und Deutschland im Energiebereich enger zusammenarbeiten wollen. Ich begrüße die heute unterzeichnete Energiepartnerschaft mit Katar. Sie hilft uns, schneller unabhängig zu werden von Russland. pic.twitter.com/Vk7DG97Abb — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 20, 2022

Разом з тим, на спільній із катарським високим гостем пресконференції Шольц оголосив деталі цієї співпраці.

«Німеччина розвиватиме свою інфраструктуру, щоб мати можливість імпортувати зріджений газ на кораблях», – зазначив німецький канцлер. Домовленість із Катаром Олаф Шольц назвав великим кроком: «Катар відіграє важливу роль у нашій новій стратегії».

Емір Катару підтвердив, що ця близькосхідна країна планує розпочати постачання зрідженого газу до Німеччини у 2024 році.

Нагадаємо, що Німеччина споживає за рік близько 100 млрд кубометрів природного газу. 55% цього енергоносія надходить із Росії, решту німці купляють у Нідерландів та Норвегії.

Нагадаємо, що ще до початку повномасштабної російсько-української війни Центр глобалістики «Стратегія XXI» у статті на «Главкомі» наголошував на тому, що співпраця із Катаром, який є другим найбільшим виробником зрідженого газу у світі, може стати виходом для Європи, яка хоче злізти із російської газової голки.

Додамо, що з Катаром вела перемовини не тільки Німеччина. Італія, яка уже замінила частину російського газу алжирським, також розглядає варіанти співпраці із цією близькосхідною країною щодо постачання зрідженого газу.

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