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    Німеччина знайшла альтернативу російському газу

    Канцлер Німеччини Шольц (праворуч) домовився із еміром Катару аль-Тані про постачання зрідженого газу - Німеччина знайшла альтернативу російському газу
    Канцлер Німеччини Шольц (праворуч) домовився із еміром Катару аль-Тані про постачання зрідженого газу
    фото: Twitter бундесканцлера

    Катар і Німеччина домовилися про співпрацю у енергетичній сфері

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із еміром Катару, шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, під час переговорів сторони домовилися про посилення енергетичної взаємодії.

    «Я вітаю енергетичне партнерство, підписане сьогодні з Катаром. Це допомагає нам швидше стати незалежними від Росії», – написав Шольц у Twitter.

    Разом з тим, на спільній із катарським високим гостем пресконференції Шольц оголосив деталі цієї співпраці.

    «Німеччина розвиватиме свою інфраструктуру, щоб мати можливість імпортувати зріджений газ на кораблях», – зазначив німецький канцлер. Домовленість із Катаром Олаф Шольц назвав великим кроком: «Катар відіграє важливу роль у нашій новій стратегії».

    Емір Катару підтвердив, що ця близькосхідна країна планує розпочати постачання зрідженого газу до Німеччини у 2024 році.

    Нагадаємо, що Німеччина споживає за рік близько 100 млрд кубометрів природного газу. 55% цього енергоносія надходить із Росії, решту німці купляють у Нідерландів та Норвегії.

    Нагадаємо, що ще до початку повномасштабної російсько-української війни Центр глобалістики «Стратегія XXI» у статті на «Главкомі» наголошував на тому, що співпраця із Катаром, який є другим найбільшим виробником зрідженого газу у світі, може стати виходом для Європи, яка хоче злізти із російської газової голки.

    Додамо, що з Катаром вела перемовини не тільки Німеччина. Італія, яка уже замінила частину російського газу алжирським, також розглядає варіанти співпраці із цією близькосхідною країною щодо постачання зрідженого газу.

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    Теги: росія газ Німеччина Катар Олаф Шольц #stoprussia
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    Німеччина знайшла альтернативу російському газу