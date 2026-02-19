Головна Думки вголос Сергій Макогон
Сергій Макогон Ексочільник компанії «Оператор ГТС України»

Шантаж дизелем та електрикою: чому не варто панікувати, і де справжня «зрада»

Паливна криза нам не загрожує. А от чи є у Єврокомісії політична воля?..

Угорщина та Словаччина знову підняли ставки: припинили постачання дизелю до України та погрожують зупинкою транзиту електроенергії. Це вже було, коли Україна припиняла транзит газу в грудні 2024 року. Звучить грізно, але давайте розберемо ситуацію без емоцій і подивимось на цифри та реальні мотиви.

1. Чи є ризик для ринку пального?

Коротка відповідь: Ні.

Сумарна частка цих країн у загальному імпорті пального в Україну не перевищує 9%. Ринок цього навіть не відчує, ми легко замістимо ці обсяги з інших напрямків.

Більше того, тут є цікавий нюанс. Згідно з 9-м пакетом санкцій ЄС (ухваленим ще 3 роки тому), Угорщина та Словаччина мали право імпортувати російську нафту, але не мали права експортувати продукти її переробки нікуди, окрім... України.

Тож їхні поставки нам – це не жест доброї волі, а єдиний легальний спосіб позбутися надлишків переробки, які неможливо продати в ЄС. Зупиняючи експорт, вони карають насамперед власну економіку.

2. Де справжній іспит для Європи?

Поки всі обговорюють дизель, головна битва розгортається на морі.

Угорська MOL (яка контролює і словацький ринок) вже уклала контракти на постачання російської нафти морем через хорватський порт та нафтопровід «Адрія».

І це – реальний іспит для Єврокомісії.

Питання просте: чи дозволить Брюссель завозити російську нафту через хорватський нафтопровід?

🇭🇷 Хорватія чітко заявила: потужностей «Адрії» вистачає, щоб забезпечити Угорщину та Словаччину НЕ російською нафтою. Тобто альтернатива є. Залежність від РФ – це не доля, це свідомий вибір Орбана та Фіцо.

Якщо ЄК проковтне схему з «російською нафтою через Хорватію», це буде сигналом повної безпорадності перед шантажистами.

3. Про ремонт нафтопроводу «Дружба»

На тлі цього Єврокомісія вимагає від України надати «графік ремонту» пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба».

Тут, я вважаю, наша відповідь має бути максимально чесною та прагматичною:

«Шановні партнери, на жаль, прямо зараз усі наші ремонтні бригади та енергетики зайняті відновленням тепла та світла в українських містах, де росія зруйнувала ТЕЦ та підстанції. Пріоритет – виживання цивільних людей взимку».

Якщо Угорщині та Словаччині так терміново потрібен ремонт труби для прокачки російської нафти – ми не проти, якщо вони надішлють свої ремонтні бригади. Ласкаво просимо.

Наші фахівці не мають ризикувати життям відновлюючі трубу для російської нафти під постійною загрозою нових атак ворога.

Висновки:

Паливна криза нам не загрожує. А от чи є у Єврокомісії політична воля змусити Будапешт і Братиславу купувати неросійську нафту (яку готова качати Хорватія) – побачимо вже найближчим часом.

UPD. Єврокомісія підтвердила юридичне право Угорщини та Словаччини імпортувати російську нафту через Хорватію у разі форс-мажору на трубопроводі «Дружба».

Водночас Брюссель наголошує, що наразі критичної потреби в цьому немає через наявність у країн значних стратегічних запасів нафти на 90 діб. Хорватія висловила готовність надати свої транзитні потужності, проте Загреб наполягає на пріоритеті неросійської нафти, щоб відповідати жорсткій санкційній політиці ЄС та не попасти під санкції США. Таким чином, рішення ЕК є швидше формальним дозволом, ніж реальним кроком до відновлення масштабних закупівель російської сировини через Хорватію.

Тому зараз багато чого залежить від позиції США.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: дизельне пальне пальне бензин росія Єврокомісія Словаччина Угорщина

