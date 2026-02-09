Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало

Тепло для Києва: модульні котельні – шлях до підготовки міста до наступної зими

Знищення ТЕЦ-4 поставило перед Києвом безпрецедентний виклик: як забезпечити теплом понад 1000 багатоквартирних будинків до початку опалювального сезону? Часу залишається дуже мало. Сьогодні в центрі дискусій – децентралізація та встановлення когенераційних установок (КГУ), які виробляють одночасно і світло, і тепло.

Безумовно, когенерація – це важливий крок до енергонезалежності міста. Але щоб гарантовано встигнути до наступної зими, Києву необхідний гібридний підхід: когенерацію (CHP) потрібно доповнювати масовим встановленням модульних квартальних котелень. Це не взаємовиключні, а взаємодоповнюючі рішення, де когенерація дає енергетичну безпеку для критичної інфраструктури, а модульні котельні – масове та надійне тепло.

Чому Києву варто розглянути цей формат?

1. Швидкість: Тижні проти місяців

На світовому ринку когенераційних машин (Jenbacher, Caterpillar) зараз величезні черги. Термін очікування виготовлення – від 6 до 9 місяців.

Водночас звичайний газовий водогрійний котел можуть швидко виготовити сотні заводів по всьому світу. Багато моделей потужністю 5–10 МВт є в наявності на складах, або їх можна навіть орендувати – достатньо набрати в Google «1000Hp mobile hot water boiler», або купити б/в. Поки КГУ будуть лише виготовлятися, модульні котельні вже можуть монтуватися у київських дворах.

2. Економіка: В десятки разів дешевше

Бюджет міста обмежений, а масштаб руйнувань величезний. Вартість 1 МВт встановленої теплової потужності когенератора в десятки разів вища, ніж від сучасного газового котла. При цьому ККД котлів перевищує 90-92%. В умовах дефіциту коштів – це єдиний спосіб швидко забезпечити теплом тисячі квартир, спрямувавши ресурс на прямий нагрів води з максимальною ефективністю. Мобільна котельня на 10 МВт може коштувати 1 млн доларів, а КГУ в 5-10 разів дорожче.

Тобто 50 котелен по 10 МВт, буде коштувати 50 млн доларів (нехай 100 млн з встановленням, до речі по справі Міндіча саме стільки фігурує), що дуже реальні кошти, які може знайти і місто і донори. Краще таку суму вкласти не у ремонт ТЕЦ-4, а саме у мобільні котельні.

На ринку США та Європи орендована котельня на 1000 hp (10 МВт) коштує $15,000 – $30,000 на місяць (залежно від терміну оренди та комплектації). Це чудовий варіант для проходження одного критичного сезону. Чому іх не орендувати на цю зиму? - це окреме питання. Бо можна було рухати по всій країні залежно від потреби.

3. Технічний прагматизм: «Трактор» проти «Літака»

Потрібно тверезо оцінювати складність обслуговування:

КГУ – це «літак». Складний двигун внутрішнього згоряння зі складною електронікою. Потребує заміни мастила та фільтрів кожні 1000–2000 годин і капітального ремонту через 4 роки, складної автоматики синхронізації з електромережею та спеціального фундаменту.

Котел – це «трактор». Він надійний і простий. Йому не потрібні капітальні віброзахищені фундаменти. Все, що вимагається – це «труба та врізка». Це критично важливо в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. Електроніки всередині практично немає.

4. Модульність та простота монтажу

Квартальна котельня на 6-10 МВт може поставлятися у стандартному контейнері «під ключ»:

Не потрібно будувати капітальну будівлю.

Установка потребує лише рівного майданчика та підключення до мереж.

Такий модуль здатний забезпечити достатнім теплом 20–25 багатоквартирних будинків навіть у значні морози. На фото нижче видно, як виглядає такий контейнер, встановлений лише за 20 метрів від багатоповерхівок.

На фото: мобільні котельні в контейнерному виконанні (для пари або горячої води), які можуть бути навіть на шасі. Такий контейнер може мати котел до 10 МВт теплової потужності. Їх можна як купити, так і взяти в оренду. Зісно, незначна адоптація мабуть буде потрібно, але це точно скорочує строки реалізації

5. Комфорт та екологія у житловій забудові

На відміну від шумних КГУ з вібрацією (через великий двигун всередині), сучасні котельні працюють безшумно. Це просто газовий котел. Їх можна розташовувати в безпосередній близькості до будинків. Це не тільки скорочує довжину теплотрас і втрати тепла, а й значно спрощує підключення.

6. Військова стійкість

За аналогією з розподіленою генерацією, мережа з 50 контейнерних котелень, роззосереджених по кварталах Троєщини та Дарниці – це «невловна» система. Ураження однієї одиниці не впливає на інші. В умовах війни децентралізація через прості модулі – це найкраща стратегія виживання. Саме тому Правий берег ще з теплом, оскільки він опалюється 180 невеликими котельнями.

Висновок

Києву не потрібно обирати між «розумною» когенерацією та «простими» котлами. Нам потрібне їхнє об'єднання. Когенерація має забезпечувати електроенергією критичну інфраструктуру (зокрема насоси для циркуляції теплоносія), а масове встановлення квартальних котелень – бути гарантією того, що в будинках киян буде тепло наступної зими. Прості рішення зараз – це найнадійніший шлях до перемоги над енергетичним терором.

Вже зараз потрібно починати працювати на закупівлями котелен і парательно готувати місця до їх становлення, щоб скоротити час монтажу.