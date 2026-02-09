Головна Думки вголос Сергій Макогон
search button user button menu button
Сергій Макогон Ексочільник компанії «Оператор ГТС України»

Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зелений контейнер на фото – це працююча котельня на 6 МВт

Тепло для Києва: модульні котельні – шлях до підготовки міста до наступної зими

Знищення ТЕЦ-4 поставило перед Києвом безпрецедентний виклик: як забезпечити теплом понад 1000 багатоквартирних будинків до початку опалювального сезону? Часу залишається дуже мало. Сьогодні в центрі дискусій – децентралізація та встановлення когенераційних установок (КГУ), які виробляють одночасно і світло, і тепло.

Безумовно, когенерація – це важливий крок до енергонезалежності міста. Але щоб гарантовано встигнути до наступної зими, Києву необхідний гібридний підхід: когенерацію (CHP) потрібно доповнювати масовим встановленням модульних квартальних котелень. Це не взаємовиключні, а взаємодоповнюючі рішення, де когенерація дає енергетичну безпеку для критичної інфраструктури, а модульні котельні – масове та надійне тепло.

Чому Києву варто розглянути цей формат?

1. Швидкість: Тижні проти місяців

На світовому ринку когенераційних машин (Jenbacher, Caterpillar) зараз величезні черги. Термін очікування виготовлення – від 6 до 9 місяців.

Водночас звичайний газовий водогрійний котел можуть швидко виготовити сотні заводів по всьому світу. Багато моделей потужністю 5–10 МВт є в наявності на складах, або їх можна навіть орендувати – достатньо набрати в Google «1000Hp mobile hot water boiler», або купити б/в. Поки КГУ будуть лише виготовлятися, модульні котельні вже можуть монтуватися у київських дворах.

2. Економіка: В десятки разів дешевше

Бюджет міста обмежений, а масштаб руйнувань величезний. Вартість 1 МВт встановленої теплової потужності когенератора в десятки разів вища, ніж від сучасного газового котла. При цьому ККД котлів перевищує 90-92%. В умовах дефіциту коштів – це єдиний спосіб швидко забезпечити теплом тисячі квартир, спрямувавши ресурс на прямий нагрів води з максимальною ефективністю. Мобільна котельня на 10 МВт може коштувати 1 млн доларів, а КГУ в 5-10 разів дорожче.

Тобто 50 котелен по 10 МВт, буде коштувати 50 млн доларів (нехай 100 млн з встановленням, до речі по справі Міндіча саме стільки фігурує), що дуже реальні кошти, які може знайти і місто і донори. Краще таку суму вкласти не у ремонт ТЕЦ-4, а саме у мобільні котельні.

На ринку США та Європи орендована котельня на 1000 hp (10 МВт) коштує $15,000 – $30,000 на місяць (залежно від терміну оренди та комплектації). Це чудовий варіант для проходження одного критичного сезону. Чому іх не орендувати на цю зиму? - це окреме питання. Бо можна було рухати по всій країні залежно від потреби.

3. Технічний прагматизм: «Трактор» проти «Літака»

Потрібно тверезо оцінювати складність обслуговування:

КГУ – це «літак». Складний двигун внутрішнього згоряння зі складною електронікою. Потребує заміни мастила та фільтрів кожні 1000–2000 годин і капітального ремонту через 4 роки, складної автоматики синхронізації з електромережею та спеціального фундаменту.

Котел – це «трактор». Він надійний і простий. Йому не потрібні капітальні віброзахищені фундаменти. Все, що вимагається – це «труба та врізка». Це критично важливо в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. Електроніки всередині практично немає.

4. Модульність та простота монтажу

Квартальна котельня на 6-10 МВт може поставлятися у стандартному контейнері «під ключ»:

Не потрібно будувати капітальну будівлю.

Установка потребує лише рівного майданчика та підключення до мереж.

Такий модуль здатний забезпечити достатнім теплом 20–25 багатоквартирних будинків навіть у значні морози. На фото нижче видно, як виглядає такий контейнер, встановлений лише за 20 метрів від багатоповерхівок.

Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало фото 1
Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало фото 2
На фото: мобільні котельні в контейнерному виконанні (для пари або горячої води), які можуть бути навіть на шасі. Такий контейнер може мати котел до 10 МВт теплової потужності. Їх можна як купити, так і взяти в оренду. Зісно, незначна адоптація мабуть буде потрібно, але це точно скорочує строки реалізації
На фото: мобільні котельні в контейнерному виконанні (для пари або горячої води), які можуть бути навіть на шасі. Такий контейнер може мати котел до 10 МВт теплової потужності. Їх можна як купити, так і взяти в оренду. Зісно, незначна адоптація мабуть буде потрібно, але це точно скорочує строки реалізації

5. Комфорт та екологія у житловій забудові

На відміну від шумних КГУ з вібрацією (через великий двигун всередині), сучасні котельні працюють безшумно. Це просто газовий котел. Їх можна розташовувати в безпосередній близькості до будинків. Це не тільки скорочує довжину теплотрас і втрати тепла, а й значно спрощує підключення.

6. Військова стійкість

За аналогією з розподіленою генерацією, мережа з 50 контейнерних котелень, роззосереджених по кварталах Троєщини та Дарниці – це «невловна» система. Ураження однієї одиниці не впливає на інші. В умовах війни децентралізація через прості модулі – це найкраща стратегія виживання. Саме тому Правий берег ще з теплом, оскільки він опалюється 180 невеликими котельнями.

Висновок

Києву не потрібно обирати між «розумною» когенерацією та «простими» котлами. Нам потрібне їхнє об'єднання. Когенерація має забезпечувати електроенергією критичну інфраструктуру (зокрема насоси для циркуляції теплоносія), а масове встановлення квартальних котелень – бути гарантією того, що в будинках киян буде тепло наступної зими. Прості рішення зараз – це найнадійніший шлях до перемоги над енергетичним терором.

Вже зараз потрібно починати працювати на закупівлями котелен і парательно готувати місця до їх становлення, щоб скоротити час монтажу.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика війна опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ наполягає на розгляді питання про міжнародну ізоляцію РФ
Росія може втратити членство в МАГАТЕ. Шмигаль зробив заяву
23 сiчня, 17:13
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
30 сiчня, 19:24
Мазунов брав участь у миротворчих Місіях ООН в Ліберії у складі українського військового контингенту у 2005, 2007, 2009 роках
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова
14 сiчня, 09:00
У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло
16 сiчня, 17:21
В Україні друга за день масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
В Україні друга за день масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
16 сiчня, 19:05
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин
22 сiчня, 10:48
«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
25 сiчня, 21:15
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
На Одещині атаковано енергетичну інфраструктуру: понад 50 тис. людей без світла
3 лютого, 08:46
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28

Сергій Макогон

Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало
Як забезпечити тепло для Києва. Часу залишилося дуже мало
Дефіцит електроенергії взимку. Вихід є!
Дефіцит електроенергії взимку. Вихід є!
Газовий реванш Росії. Україна постала перед вибором
Газовий реванш Росії. Україна постала перед вибором
Не треба бути наївними та займати позицію жертви – пропонувати і далі качати російський газ
Не треба бути наївними та займати позицію жертви – пропонувати і далі качати російський газ
Чому «Газпром» не зупиняє транзит газу через Україну?
Чому «Газпром» не зупиняє транзит газу через Україну?

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua