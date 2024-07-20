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Наступ на Харківщині: Третя штурмова описала тактику ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Наступ на Харківщині: Третя штурмова описала тактику ворога
На певних ділянках фронту росіяни досягли успіху через значну кількість людей та інтенсивність атак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Майор ЗСУ пояснив, чому росіяни мають такий великий відсоток втрат

Російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм. Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор Максим Жорін.

За словами військового, нині стрілецькі батальйони є основним поповненням у війську окупантів. Також Жорін описав тактику росіян на цьому напрямку.

«Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові задачі. Головне – добігти до певних позицій хоч комусь і сидіти там, поки ще хтось не прибіжить», – розповів заступник командира Третьої штурмової.

Жорін зауважив, що на певних ділянках фронту завдяки таким діям росіяни досягли успіху через значну кількість людей та інтенсивність атак, однак більшість ворожої піхоти вдається знищувати.

«Зокрема, великий відсоток втрат вони мають через заборону на надання медичної допомоги, аби не відволікались від основних задач», – пояснив майор ЗСУ.

Нагадаємо, що атаки ЗСУ на лінії постачання окупантів призвели до браку їжі, води та боєприпасів у російських підрозділів у Харківській області. Це призупинило наступ у регіоні. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських польових командирів, які поділилися перехопленими радіо- та телефонних розмов, а також результатами допитів російських військовополонених.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Згодом представник ГУРАндрій Юсов прокоментував ситуацію на північних кордонах країни та заяви Буданова. 

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Теги: війна Харківщина фронт наступ

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