Сергій Макогон Ексочільник компанії «Оператор ГТС України»

Енергетичний шантаж Орбана. Як Україна та ЄС мають на це реагувати?

Очільники Угорщини і Словаччини: Віктор Орбан і Роберт Фіцо
фото: AP

Угорщина блокує транзит газу в Україну: чому саме Євросоюз має судитися з Орбаном?

Уряд Угорщини перейшов від погроз до дій, офіційно заборонивши проведення аукціонів на продаж потужності для експорту газу до України на третій квартал. Віктор Орбан відверто використовує енергетичний шантаж як інструмент передвиборчої політики.

Як Україна має на це реагувати?

Замість того, щоб втягуватися у безкінечні двосторонні суперечки з Будапештом, ми маємо перенести цю битву на рівень Брюсселя.

Чому це зона відповідальності ЄС?

Заборона оператору ГТС продавати потужності на кордоні – це грубе порушення фундаментальних правил внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу та принципів вільної торгівлі. Угорщина відверто зневажає європейське законодавство (зокрема Третій енергопакет).

Що маємо робити ми?

Україна повинна офіційно звернутися до Європейської Комісії з вимогою негайно ініціювати процедуру порушення (infringement procedure) проти Угорщини. Саме Брюссель, як гарант дотримання європейського права, повинен подати позов проти уряду Орбана до Суду Європейського Союзу (European Court of Justice).

Європа не може закривати очі на те, як одна з її країн-членів руйнує енергетичну солідарність регіону та працює в інтересах Кремля. Це тест для самого Євросоюзу на здатність захищати власні ж правила та інститути!

Потрібно вимагати від Єврокомісії жорстких юридичних кроків та санкцій щодо порушника.

P.S. Маю надію, що Орбан програє вибори і його наступник скасує це рішення.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
