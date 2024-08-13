«Суджа під контролем ВСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo

Суджа повністю під контролем ВСУ, військові вільно пересуваються містом, але потрібно проводити зачистку, яка потребує деякого часу

Група українського розвідника Олександра Пислара з позивним Bravo однією з перших зайшла на територію Курської області. У бліц-інтерв'ю для «Суспільне новини» він розповів, що росіяни не очікували одночасного удару з декількох ділянок кордону. Також він розповів про нюанси: наразі потрібно проводити зачистку в місті. Також в Суджі погано працює зв'язок.

Українське командування було проінформовано, що на тих ділянках росіяни відходять і, відповідно, українська сторона нарощувала сили, закріплювалась, блокувала дороги, а вже ззаду підтягувався другий ешелон, який проводив зачистки та встановлював позиції.

«Росіяни були не готові до наступу і не знали що їм робити. Всі боєздатні підрозділи воюють в Україні, нам залишились строковики, трохи прикордонників і кадирівці з «Ахмату», які одразу втікали. Якщо бути відвертим, ми недооцінювали себе», – ділиться враженнями військовий.

Як зазначає розвідник, «Суджа під контролем Сил оборони, ми вільно пересуваємось по всьому місту, але є невеликий нюанс – потрібно проводити повну зачистку, яка потребує часу». Також чим глибше просуваються українські оборонці тим гірший зв’язок, бо в Росії майже не працюють старлінки.

«Розуміння того, що ці дії послаблюють тиск росіян на інших напрямках – найкраще відчуття. Є інформація, що на деяких напрямках стало значно спокійніше за рахунок того, що почалась ця операція», – додав Bravo.

Нагадаємо, 12 серпня розвідник ВСУ Олександр Пислар опублікував відео, яке стало вірусним у соцмережах, на ньому він вільно пересувається по центральній частині російської Суджі.