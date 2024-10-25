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Сергій Макогон Ексочільник компанії «Оператор ГТС України»

Газовий реванш Росії. Україна постала перед вибором

glavcom.ua
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«Кремль вперто бореться за збереження та зростання постачань газу до преміального ринку ЄС»
колаж: glavcom.ua

«Путін заявив: «Северный поток-2 можно перезапустить одним нажатием кнопки», – такий прозорий пас правим політикам Німеччини»

Кремль вперто бореться за збереження та зростання постачань газу до преміального ринку ЄС, де його частка впала з 40% до 15%.

Зараз основні напрямки боротьби:

  1. Збереження транзиту через Україну, навіть під виглядом азербайджанського газу. Тут ставка на тиск зі сторони Словаччини та Угорщини.
  2. Запуск вцілілої гілки Північного Потоку-2. Путін вчора заявив: «Северный поток-2» можно перезапустить одним нажатием кнопки». Такий прозорий пас правим політикам Німеччини.

Санкції США проти ПП-2 закінчуються в кінці року і їх продовження в США ще не проголосовано. Маю надію, що наше Міністерство енергетики України працює над цім питанням.

На мою думку, якщо Україна погодиться на цю схему транзиту «азербайджанського» газу, то це стане шкідливим прецедентом і додатковим аргументом для деяких німецьких політиків для запуску ПП-2. Бо чому Словаччина, Угорщина та Австрія можуть отримувати більш дешевий російський («азербайджанський») газ, а Німеччина ні??

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Теги: санкції Північний потік-2 Європейський союз Міненерго росія

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