Італійські журналісти, що зняли репортаж на Курщині, повертаються додому після погроз РФ

Журналісти після погроз з боку Росії повернуться на батьківщину

Італійська телерадіокомпанія вирішила змусити журналістів повернутися додому заради особистої безпеки

Двоє італійських журналістів, яким Росія почала погрожувати через репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області, повернуться до Італії. Про це повідомила державна телерадіокомпанія Rai, пише Reuters.

«Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки», – заявила Rai.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Репортери мають вилетіти назад до італійського міста Мілан у неділю.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечилія Піччоні пояснила російській владі, що компанія Rai та її новинні команди діяли незалежно і автономно.

«Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу», – йдеться у спільній заяві профспілки Rai Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії у Москві Чечилія Піччоні через висвітлення журналістами італійської державної телерадіокомпанії Rai боїв у Курській області.

Зовнішньополітичне відомство Росії вважає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, «грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики». Російське МЗС пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю.

Міжнародна організація Women Press Freedom рішуче засудила погрози російської влади та прокремлівських блогерів на адресу італійської журналістки Стефанії Баттістіні та її оператора Сімоне Траїні з телекомпанії RAI, які висвітлюють контрвторгнення України у Курську область.