Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Знам'янській громаді уражено об'єкти інфраструктури
фото: ДСНС

На Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки

Уночі 3 вересня росіяни завдали удару по Знам'янській громаді. Внаслідок влучання БпЛА травмовано п'ять осіб, пошкоджено 28 будинків, один – зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Крім того, виникли пожежі, уражено об'єкти інфраструктури.

Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1
Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2

На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 3
Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 4

Зауважимо,  що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху. 

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Читайте також:

