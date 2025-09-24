Головна Світ Політика
search button user button menu button

Старіння мозку загострює риси характеру Путіна – науковиця розкрила слабкі місця

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Старіння мозку загострює риси характеру Путіна – науковиця розкрила слабкі місця
Путін із віком може стати ще більш підозрілим і неврівноваженим, попереджає вчена
фото з відкритих джерел

Старіння організму і мозку неминуче, а негативні риси характеру з роками лише загострюються

Російський президент Володимир Путін нещодавно у розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном говорив про бажання дожити до 150 років. Однак, за словами вчених, біологія та старіння мозку неминучі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Олени Товажнянської, професорки, завідувачки відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»  «Телеграфу».

Володимир Путін та інші політичні лідери намагаються демонструвати силу та молодість, однак сучасна медицина не здатна повністю зупинити процеси старіння. Клітинні мутації, зношення судин, гормональні зміни та інші вікові процеси обмежують тривалість життя.

«В організмі людини з віком йдуть певні процеси, які важко зупинити й тем більш повернуть назад. З віком організм втрачає здатність відновлюватися, клітини не можуть ділитися вічно. Навіть за відсутності хронічних захворювань, з віком опірність до пошкоджень та імунні властивості організму знижуються, що робить організм людини вразливим. Крім того, є певні вік-асоційовані хвороби, багато з яких сьогодні ми ще повністю вилікувати не можемо, але вони також обмежують тривалість життя людини. Сьогодні реалістичною є можливість продовжити життя людини до 100-120 років. Але за умов «здорового» способу життя, ефективній профілактиці захворювань та якісній медичній допомозі. Хоча дослідження тривають. Імовірно, колись науковці винайдуть рішення подовження життя довше ніж 120 років, але на це піде багато років й багато досліджень, не всі з яких будуть вдалими», – зазначає Олена Товажнянська. 

Науковиця додає, що вікові зміни впливають не лише на фізичний стан, а й на характер та поведінку людей при владі: «Звісно, що притаманні людині риси характеру з віком загострюються. В когось це буде, швидше і помітніше, в когось більш повільно і не так яскраво. Але якщо людина була з замолоду підозріла або неврівноважена, то висока ймовірність старіння посилить ці негативні риси. Бо ми ж розуміємо, що структури, які відповідають за це, з роками свою функціональність не покращують».

«Можна робити багато припущень щодо висловлювань політиків про довге життя, але малоймовірно, що мова йшла про сучасну медицину та справжню науку й дослідження сьогодення», – зазначає Товажнянська.

На її думку, навіть за умов регулярних обстежень, здорового способу життя та медичного контролю, старіння неминуче: «Можливо в когось, вони не будуть настільки значними, що буде деменція чи якийсь психічний розлад, але вони будуть поступово розвиватися. Так, є спроби заблокувати ті чи інші гени, також у світі ідуть потужні дослідження щодо створення найновітніших ліків. Але на жаль, є захворювання, які ми не можемо контролювати на сто відсотків. Наприклад, не можна повністю запобігти тому, щоб розвинулась вже згадана хвороба Альцгеймера, якщо у людині така генетична ситуація і є фактори ризику. Можна тільки загальмувати прогресування, якщо вчасно виявити й дотримуватись рекомендацій.Також з віком у людей змінюється не тільки тіло, а й характер, говорять науковці. Й це не завжди про позитивні зміни, коли досвід людини й емоційна зрілість перетворюється на мудрість, терпіння, стратегічне мислення». 

Старіння впливає на гнучкість мислення, прийняття рішень, імпульсивність, рівень тривожності та підозрілості. Люди при владі, додає науковиця, можуть демонструвати небажання делегувати повноваження та посилювати контроль, що з віком стає ще помітнішим.

Нагадаємо, що голова КНР Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін перед військовим парадом у Пекіні обговорювали можливість збільшення тривалості життя за допомогою сучасних технологій. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».

Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій» Олексій Голобуцький пояснив, чому прагнення Путіна до особистого безсмертя є достатньо надійною страховкою нас, Європи, Америки від ядерної атаки.

Читайте також:

Теги: війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд відправив підозрюваного до СІЗО, посилаючись на вчинення ним насильницького злочину
Убивство військового на Хмельниччині. Суд арештував намісника монастиря УПЦ МП
26 серпня, 09:15
Вночі оборонці неба знищили над областю 11 ворожих БпЛА
Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
31 серпня, 08:16
Російська терористична армія масовано атакував Білу Церкву БпЛА
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях
2 вересня, 08:36
Путін висловився про гарантії безпеки для України
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
5 вересня, 09:38
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
14 вересня, 21:16
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
16 вересня, 06:11
Зеленський розповів, що поки що немає конкретних деталей щодо гарантій безпеки на папері
Трамп надасть Україні гарантії безпеки після війни – Зеленський
Сьогодні, 00:56
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
18 вересня, 07:33

Політика

Китай урізав закупівлі більшості російських сировинних товарів
Китай урізав закупівлі більшості російських сировинних товарів
Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії
Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії
Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки
Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки
Старіння мозку загострює риси характеру Путіна – науковиця розкрила слабкі місця
Старіння мозку загострює риси характеру Путіна – науковиця розкрила слабкі місця
Ексрадник Трампа розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти РФ
Ексрадник Трампа розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти РФ
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua