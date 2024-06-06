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Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

День журналіста. Про що варто згадати у цей день

glavcom.ua
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Звісно, в ці дні наші найперші вітання линуть на передову, до колег, які зі зброєю в руках захищають незалежність і територіальну цілісність нашої держави
фото: ЗСУ

Першочергова увага спілки журналістів – звільненню колег, які перебувають у російському полоні

Третій рік поспіль День журналіста відзначаємо в умовах повномасштабної війни, яку спричинила збройна агресія російської федерації. В умовах, коли гучні сирени і перебої з енергопостачанням, вибухи внаслідок ракетних атак і щоденні прощання з захисниками на центральних площах наших міст не дають будь-кому з нас, навіть в умовному тилу, ні на мить забути, в який час живемо.

Час надскладних випробувань.

Час важких втрат.

Час невимовного болю.

І – час становлення вільної незламної української нації, рівноправної в сім’ї європейських народів, на політичній мапі цивілізованого світу, вільного від російського зла.

Мусимо пройти це горнило випробувань. Мусимо бути згуртованими, щоб стати сильнішими.

Щоб перемогти.

Вся робота Національної спілки журналістів України в умовах повномасштабної війни щодня спрямована в одному напрямку – це допомога журналістам, які перебувають на фронті, і підтримка колег, які продовжують виконувати свою суспільно важливу і відповідальну місію в тилу.

Хто як не Спілка має першою простягнути руку підтримки військовим журналістам, які документують воєнні злочини рашистів і розповідають усьому світові правду про протистояння наших сил оборони російській військовій агресії?

Хто як не Спілка має закумулювати всі можливі ресурси від міжнародних донорів, аби підтримати щонайбільше місцевих друкованих медіа у прикордонних, прифронтових та деокупованих регіонах – там, де свіже правдиве українське слово справді на вагу золота?..

Хто як не Спілка має почути кожного колегу, подбати про кожного – чи то допомогою через мережу Центрів журналістської солідарності, чи то навчальною підтримкою, чи простим людським теплом, увагою, які нині, під час війни, цінуються по-особливому?..

І ми це робимо. Робимо щодня і будемо робити.

Разом, єдиною командою – від центрального офісу до первинної організації.

Війна зробила нас вразливішими – і водночас незламнішими, згуртованішими. Ми щодня бачимо горе і щодня по-особливому відчуваємо цінність життя. І робимо – кожен на своєму місці й у міру власних можливостей – все для того, щоб життя перемогло смерть, добро перемогло зло, свобода взяла гору над тиранією. А українські журналісти і українська журналістика вийшли з цих випробувань єдиними, сильними і непереможними.

Звісно, в ці дні наші найперші вітання линуть на передову, до колег, які зі зброєю в руках захищають незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Завдяки вашому щоденному подвигу в умовно безпечних регіонах продовжують виходити газети й випуски новин, відбуваються події, розповіді про які наповнюють новинні стрічки інтернет-сайтів і соцмереж, навчається майбутнє покоління журналістів.

Низький уклін вам, колеги. Наші думки, наші серця – з вами. Все, що ми можемо і зможемо зробити для вашої підтримки, робитимемо щодня.

Наш постійний пріоритет – підтримка колег у погонах. Гідні умови праці для пресофіцерів – те, над чим працюватимемо і далі. Автомобілі й техніка, які завдяки солідарній підтримці журналістської спільноти й благодійників уже вдалося передати вам на передову – це лише початок. Попереду – нові збори, і наша підтримка колег у погонах триватиме до самої перемоги.

І надалі першочергова увага – звільненню журналістів, які перебувають у російському полоні. Буквально днями говорив про це з представниками штаб-квартири Червоного Хреста та дипломатами у Женеві. Всі можливості міжнародного тиску нами будуть використані для того, щоб кожен і кожна повернулись додому.

Відновлення медіа на прифронтових і деокупованих територіях – предмет нашої особливої турботи. Кожна міжнародна програма підтримки відновлення України потрібна містити медійну складову. Місцеві медіа – така сама критична інфраструктура як водогони, газопроводи та лінії електропередач. В усіх комунікаціях із міжнародними донорами та вітчизняними високопосадовцями ми послідовно й неухильно відстоюватимемо пріоритетність підтримки місцевих медіа, передусім там, де вони є чи не єдиним доступним і перевіреним джерелом інформації, важливим показником української присутності, невід’ємним елементом національної інформаційної безпеки.

Низький уклін ветеранам журналістики. Це на ваших плечах стоїмо ми, молодші покоління медійників. Оточити вас увагою і турботою – наш обов’язок. Цінуємо, що нині на інформаційній передовій журналісти-ветерани стоять пліч-о-пліч із молодшими колегами, авторами цифрового контенту. Така єдність поколінь, сплав досвіду та енергії – сила Спілки. Ми й надалі працюватимемо над поповненням наших лав, згуртуванням різних поколінь журналістів навколо спільних для нас цінностей.

Друзі, символічно, що напередодні цьогорічного Дня журналіста офіс Європейської федерації журналістів у Брюсселі прикрасив наш синьо-жовтий прапор. Я особисто мав нагоду передати його президентці ЄФЖ Майї Север під час нещодавніх Щорічних зборів Федерації у Приштині. Цей прапор підписали колеги з Харкова, Ізюма, Слов'янська, Краматорська та Києва, і тепер він щоразу супроводжуватиме переговори та зустрічі в офісі Європейської федерації журналістів. Упевнений: підтримка і солідарність європейських колег із українськими журналістами лише міцнішатиме. І ми ітимемо до перемоги лише разом.

Переможного настрою нам, колеги! З Днем журналіста!

Журналісти – важливі!

Вічна пам’ять Героям!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

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Теги: ЗМІ журналіст свято

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