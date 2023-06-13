Коротко про нинішні бойові дії
Бравурні повідомлення російських тг-каналів про те як вони перемелюють ЗСУ в обороні якось почали сходити нанівець
Розумію розчарування диванного воїнства, яке очікувало, що контрнаступ почнеться на ділянках, що будуть очевидні для ЗС РФ, і як наслідок – ті не будуватимуть оборонні споруди, не триматимуть там війська в обороні, і взагалі тільки-но вперед рушать Леопарди та Бредлі – то вони кинуть зброю та всі побіжать у полон, бажано одразу в котлах.
Реальність виявилася прозаїчнішою, атаки широким фронтом і вибивання військ ЗС РФ з першої лінії, без глибоких клинів в оборону.
Ну як би так. Щоб завдати потужних ударів і обрушити фронт, тобі треба розмотати оборону противника, знищити його склади, резерви, логістику, забрати деякі логістичні артерії, прорідити ракетними ударами штаби, щоб порушити координацію військ. Це зараз робиться, і успішно. Скільки це буде відбуватися? Стільки скільки треба.
Бравурні повідомлення російських тг-каналів про те, як вони перемелюють ЗСУ в обороні, якось почали сходити нанівець. Напевно тому, що за тиждень вони втратили чималий шматок фортифікаційної лінії і висот, і тепер їм доводиться відкочуватися в деяких місцях у другий ешелон. Важко хизуватися фото і відео кількох підбитих Бредлі і Леопардів, коли в результаті цього бою ти відступив на кілька кілометрів назад.
Я бачив штурми росіян під Донецьком та Авдіївкою. Коли механізовані роти знищувалися під нуль з технікою за добу, і все, що давав їм цей штурм – це посадку в 500 метрів, для утримання якої протягом наступного тижня клали ще одну роту. Коли 4-5 штурмів у стики бригад знаменували собою баскетбол баштами Т-72 і остови згорілих БМП. І все це протягом місяців, без істотних успіхів. А потім ці позиції ще й забиралися назад ЗСУ якимись смішними силами.
Результат – лінія розмежування проходить там же. Просто згорілого заліза в полях додалося. Ну і згорілого м'яса. Крок уперед на кілька кілометрів протягом тижня широкою лінією фронту – це якраз те, що армія РФ не змогла зробити за всю зиму і весну. Максимум – продавлювання на невелику глибину з величезними втратами (приклад Соледара), що не давало жодної переваги в районі ведення бойових дій.
Так, західну бронетехніку підбивають, це логічно. Але на відміну від радянської/російської техніки – ця бронетехніка рятує життя, а не стає братською могилою екіпажу в більшості випадків. Частину техніки буде відновлено і буде далі воювати і рятувати життя.
Крім того, ракетні удари по «центрах ухвалення рішень» теж мають різну ефективність. Коли росіяни вигадують фейки то про поранення Залужного, то про загибель Буданова, російські тг-канали публікують інфо по штабах ЗС РФ і скиглять про загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.
І це найперша стадія українського контрнаступу.
Загалом поки що робити якісь висновки рано, тому що вирішальні битви попереду. Але вже можна говорити про те, що ЗСУ склали іспити з низки предметів набагато краще за ЗС РФ. Це війна, тут можна програти бій, але важливо, як працює система і що вона робить для того, щоб наступний бій було виграно.
P.S. Під Мар'їнкою ніяк не дадуть наказу «Ахмат-чаю» звільнити цей населений пункт.
А раз наказу немає – то дохнуть вони там виключно без наказу. Але зате оптом і з вогником.
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