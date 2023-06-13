Головна Думки вголос Олександр Карпюк
search button user button menu button
Олександр Карпюк бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Коротко про нинішні бойові дії

glavcom.ua
На фронті тривають інтенсивні бойові дії
фото: ЗСУ

Бравурні повідомлення російських тг-каналів про те як вони перемелюють ЗСУ в обороні якось почали сходити нанівець

Розумію розчарування диванного воїнства, яке очікувало, що контрнаступ почнеться на ділянках, що будуть очевидні для ЗС РФ, і як наслідок – ті не будуватимуть оборонні споруди, не триматимуть там війська в обороні, і взагалі тільки-но вперед рушать Леопарди та Бредлі – то вони кинуть зброю та всі побіжать у полон, бажано одразу в котлах.

Реальність виявилася прозаїчнішою, атаки широким фронтом і вибивання військ ЗС РФ з першої лінії, без глибоких клинів в оборону.

Ну як би так. Щоб завдати потужних ударів і обрушити фронт, тобі треба розмотати оборону противника, знищити його склади, резерви, логістику, забрати деякі логістичні артерії, прорідити ракетними ударами штаби, щоб порушити координацію військ. Це зараз робиться, і успішно. Скільки це буде відбуватися? Стільки скільки треба.

Бравурні повідомлення російських тг-каналів про те, як вони перемелюють ЗСУ в обороні, якось почали сходити нанівець. Напевно тому, що за тиждень вони втратили чималий шматок фортифікаційної лінії і висот, і тепер їм доводиться відкочуватися в деяких місцях у другий ешелон. Важко хизуватися фото і відео кількох підбитих Бредлі і Леопардів, коли в результаті цього бою ти відступив на кілька кілометрів назад.

Я бачив штурми росіян під Донецьком та Авдіївкою. Коли механізовані роти знищувалися під нуль з технікою за добу, і все, що давав їм цей штурм – це посадку в 500 метрів, для утримання якої протягом наступного тижня клали ще одну роту. Коли 4-5 штурмів у стики бригад знаменували собою баскетбол баштами Т-72 і остови згорілих БМП. І все це протягом місяців, без істотних успіхів. А потім ці позиції ще й забиралися назад ЗСУ якимись смішними силами.

Результат – лінія розмежування проходить там же. Просто згорілого заліза в полях додалося. Ну і згорілого м'яса. Крок уперед на кілька кілометрів протягом тижня широкою лінією фронту – це якраз те, що армія РФ не змогла зробити за всю зиму і весну. Максимум – продавлювання на невелику глибину з величезними втратами (приклад Соледара), що не давало жодної переваги в районі ведення бойових дій.

Так, західну бронетехніку підбивають, це логічно. Але на відміну від радянської/російської техніки – ця бронетехніка рятує життя, а не стає братською могилою екіпажу в більшості випадків. Частину техніки буде відновлено і буде далі воювати і рятувати життя.

Крім того, ракетні удари по «центрах ухвалення рішень» теж мають різну ефективність. Коли росіяни вигадують фейки то про поранення Залужного, то про загибель Буданова, російські тг-канали публікують інфо по штабах ЗС РФ і скиглять про загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

І це найперша стадія українського контрнаступу.

Загалом поки що робити якісь висновки рано, тому що вирішальні битви попереду. Але вже можна говорити про те, що ЗСУ склали іспити з низки предметів набагато краще за ЗС РФ. Це війна, тут можна програти бій, але важливо, як працює система і що вона робить для того, щоб наступний бій було виграно.

P.S. Під Мар'їнкою ніяк не дадуть наказу «Ахмат-чаю» звільнити цей населений пункт.

А раз наказу немає – то дохнуть вони там виключно без наказу. Але зате оптом і з вогником.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні загальну мобілізацію продовжено від початку травня ще на три місяці
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
Вчора, 10:30
Радбез ООН зібрався через підрив Каховської ГЕС
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
7 червня, 07:27
Зеленський: «Путін постійно щось демонструє всьому світу і думає, що всім кайфово жити у якомусь залякуванні»
Путін більше схожий на фотомодель, ніж на президента – Зеленський
3 червня, 14:50
Невідомий страждав на сильну депресію
У Ватикані голий чоловік вискочив на вівтар собору на знак протесту проти війни в Україні (фото)
2 червня, 10:44
Феєрично тупа. Мережу розриває пародія на путіністку Волочкову, яка здала позиції окупантів
Феєрично тупа. Мережу розриває пародія на путіністку Волочкову, яка здала позиції окупантів
31 травня, 11:59
Російська ракета влучила у медзаклад у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня
27 травня, 07:44
Ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі
Ракетна атака на Дніпро та 25 ударів по Донеччині: яка ситуація в регіонах
22 травня, 10:40
Наслідки ракетної атаки на Київ у ніч на 16 травня
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Чорний день російської авіації
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?
15 травня, 06:34

Олександр Карпюк

Коротко про нинішні бойові дії
Коротко про нинішні бойові дії
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
Починається багатомісячна шахова партія. Чого чекати на фронті
Починається багатомісячна шахова партія. Чого чекати на фронті
До чого не можна звикнути на війні
До чого не можна звикнути на війні
Що чекає на росіян. Історія знає приклад
Що чекає на росіян. Історія знає приклад
Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія
Війна безпілотників. У чому нас суттєво переважає Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
27K
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
13K
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13K
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
5993
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
5740
У Кривому Розі пролунали вибухи

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту