Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Війна дедалі частіше відчутно приходить на російську територію

Істерика у Росії триває. У Брянській області РФ було збито два вертольоти МІ-8 та літаки СУ-34 та СУ-35. Усі члени їхніх екіпажів (9 осіб) загинули.

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Російські джерела особливо наголошують, що це найбільші втрати російських ВПС за один день з березня минулого року, коли інтенсивні бої, у тому числі повітряні, йшли в Київській області, на півночі України, та й по всій лінії фронту – і на сході та на півдні України. Наразі інтенсивні бої йдуть лише на окремих ділянках фронту на Донбасі. І такий «облом» для росіян.

У Росії досі гадають – що ж трапилося, і як таке могло статися? Особливо бавить версія, що російські літаки та вертольоти потрапили в засідку. Звичайно, брянські ліси дуже підходять для засідок, виявляється навіть на повітряні цілі. Ну а наша публіка щосили тролить росіян – і про «Брянську народну республіку» та про успішну роботу «Брянської ППО». Зрештою, згідно з давньою народною традицією в Росії «на зло ворогові» можна бомбити «Воронеж», чому б тоді не вдарити по своїх літаках і вертольотах.

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Ну а якщо всерйоз, то російське повітряне угруповання збиралося зробити черговий наліт на Чернігівщину. Як вони думали – безкарно. Виявилось, що ні. На цей раз вони отримали зустрічний удар, і там, де не чекали. В результаті це угрупування повністю знищене.

Тішить, що проти російських агресорів застосовуються нестандартні методи. Саме це дає найбільший ефект. І ось ще «іронія долі». З 2014 року вони воювали проти нас методами гібридної війни. Як виявилося, ці методи можна використовувати і проти Росії, і на її території. Війна дедалі частіше відчутно приходить на російську територію. І це розплата за напад на Україну, за криваву та брудну війну Росії проти нашого народу. Далі буде більше.