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Оксана Мороз Журналістка, засновниця ініціативи « Як не стати овочем »

Нові методичкі для ботів. Що зараз розганяє російська пропаганда

glavcom.ua
Важливо розуміти, що несвідоме поширення російських тез шкодить
малюнок з відкритих джерел

Якщо вам не вистачає інформації з фронту від українських джерел, не потрібно її брати з російських та анонімних

Напишу про те, що зараз рф робить в українському інфополі. Те що бачу я (тобто це не все). Якщо щось пропустила – додавайте.

Перше

Контрнаступ ключова тема. Україна намагається дотримуватися тиші, а росія намагається використати цей інформаційний вакуум.

Техніка стара, але від цього не менш дієва. Одночасно вкидається багато фейків про наші нібито невдачі.

Розрахунок – у щось одне українці не повірять, але багато інформації примусить засумніватися / ставити публічні запитання / вони залишаться без відповідей (режим тиші) / це збільшить сумніви і почне формувати думку «все погано».

Ключові вектори фейків:

  • Контрнаступ Україна нібито вже програла
  • Величезні втрати (нібито одна бригада за день втрачає сотні воїнів)
  • Великі втрати західної техніки (нібито вже немає чим воювати, нібито Захід розчарований таким великим втратам і тд)
  • Командири нібито кидають солдат на убій, а самі не воюють

Один прикладів досить комплексного поширення фейків – бригада «Магура». Про них спочатку було багато інформації – люди знали, що вони добре укомплектовані та готуються до наступу – потім вони пропали з інфопростору – росіяни скористалися інфовакуумом (додатково до загального) і зараз продукують багато фейків про них.

Друге

Теракт на Каховській ГЕС. Зараз вектор на залякування – нібито жахливі/значні наслідки для кожного українця. Ціль – створити паніку.

Ключові фейки:

  • Нібито поширення холери та інших хвороб
  • Нібито масовані відключення світла
  • Нібито вимкнення води по всій Україні
  • Шантаж ядерною та хімічною загрозами

Третє

«Розлюднення» українців. Я не знаю хто саме почав цей вектор (росіяни чи наші корисні ідіоти), але рф цим точно користується і для розколу, і для психологічного тиску на людей. Ця тема почалася до «акули» і, на жаль, буде після.

Паралельно ракетний терор з жертвами серед цивільних.

Паралельно досить масовані кампанії з фішингу / зламу акаунтів (давненько такого не було).

Паралельно створення фейкових сторінок «голів ОДА» і з них поширення фейків.

Що з цим робити?

Правила прості і старі:

  1. Якщо вам не вистачає інформації з фронту від українських джерел, не потрібно її брати з російських та анонімних. Там не має інформації – там дезінформація.
  2. ЗСУ дають інформацію з запізненням, не тому що їм так хочеться, а тому що так треба (100500 разів пояснювали про закріплення на звільненій території).
  3. Віра в ЗСУ – це не про коментарі в Фейсбуці, це про спокійний тил (без паніки і поширення російських ІПСО), який теж працює на перемогу.

І останнє. Якщо вам так важко без «визначеності» / новин з фронту, то уявіть наскільки важко хлопцям і дівчатам, які зараз ці «новини» створюють. І зрозумійте, що ваше несвідоме поширення російських тез їм шкодить, а не допомагає.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна інформаційна війна дезінформація

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Оксана Мороз

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