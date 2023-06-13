Нові методичкі для ботів. Що зараз розганяє російська пропаганда

Якщо вам не вистачає інформації з фронту від українських джерел, не потрібно її брати з російських та анонімних

Напишу про те, що зараз рф робить в українському інфополі. Те що бачу я (тобто це не все). Якщо щось пропустила – додавайте.

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Перше

Контрнаступ ключова тема. Україна намагається дотримуватися тиші, а росія намагається використати цей інформаційний вакуум.

Техніка стара, але від цього не менш дієва. Одночасно вкидається багато фейків про наші нібито невдачі.

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Розрахунок – у щось одне українці не повірять, але багато інформації примусить засумніватися / ставити публічні запитання / вони залишаться без відповідей (режим тиші) / це збільшить сумніви і почне формувати думку «все погано».

Ключові вектори фейків:

Контрнаступ Україна нібито вже програла

Величезні втрати (нібито одна бригада за день втрачає сотні воїнів)

Великі втрати західної техніки (нібито вже немає чим воювати, нібито Захід розчарований таким великим втратам і тд)

Командири нібито кидають солдат на убій, а самі не воюють

Один прикладів досить комплексного поширення фейків – бригада «Магура». Про них спочатку було багато інформації – люди знали, що вони добре укомплектовані та готуються до наступу – потім вони пропали з інфопростору – росіяни скористалися інфовакуумом (додатково до загального) і зараз продукують багато фейків про них.

Друге

Теракт на Каховській ГЕС. Зараз вектор на залякування – нібито жахливі/значні наслідки для кожного українця. Ціль – створити паніку.

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Ключові фейки:

Нібито поширення холери та інших хвороб

Нібито масовані відключення світла

Нібито вимкнення води по всій Україні

Шантаж ядерною та хімічною загрозами

Третє

«Розлюднення» українців. Я не знаю хто саме почав цей вектор (росіяни чи наші корисні ідіоти), але рф цим точно користується і для розколу, і для психологічного тиску на людей. Ця тема почалася до «акули» і, на жаль, буде після.

Паралельно ракетний терор з жертвами серед цивільних.

Паралельно досить масовані кампанії з фішингу / зламу акаунтів (давненько такого не було).

Паралельно створення фейкових сторінок «голів ОДА» і з них поширення фейків.

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Що з цим робити?

Правила прості і старі:

Якщо вам не вистачає інформації з фронту від українських джерел, не потрібно її брати з російських та анонімних. Там не має інформації – там дезінформація. ЗСУ дають інформацію з запізненням, не тому що їм так хочеться, а тому що так треба (100500 разів пояснювали про закріплення на звільненій території). Віра в ЗСУ – це не про коментарі в Фейсбуці, це про спокійний тил (без паніки і поширення російських ІПСО), який теж працює на перемогу.

І останнє. Якщо вам так важко без «визначеності» / новин з фронту, то уявіть наскільки важко хлопцям і дівчатам, які зараз ці «новини» створюють. І зрозумійте, що ваше несвідоме поширення російських тез їм шкодить, а не допомагає.