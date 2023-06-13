Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ

Заступник міністра поінформувала, що наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ринвами

Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію

В ході ведення наступальної операції українські сили просунулися на трьох напрямках. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

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«В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку – на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км», – заявила вона.

Водночас, за словами Маляр, ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

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Заступник міністра поінформувала, що наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ринвами.

«Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе. Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку; Марїнка; Ягідне на Бахмутському; Веселе на Лиманському», – зазначила Маляр.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.