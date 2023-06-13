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Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
Заступник міністра поінформувала, що наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ринвами
фото ілюстративне

Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію

В ході ведення наступальної операції українські сили просунулися на трьох напрямках. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

«В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку – на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км», – заявила вона.

Водночас, за словами Маляр, ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

Заступник міністра поінформувала, що наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ринвами.

«Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе. Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку; Марїнка; Ягідне на Бахмутському; Веселе на Лиманському», – зазначила Маляр.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: росія Міноборони ворог ЗСУ

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