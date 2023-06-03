Путін більше схожий на фотомодель, ніж на президента – Зеленський

Зеленський: «Путін постійно щось демонструє всьому світу і думає, що всім кайфово жити у якомусь залякуванні»

Зеленський ввадає, що вірогідність застосування Росією своєї ядерної зброї набагато менша, ніж ймовірність її не застосування

Російський диктатор Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світові більше схожий на фотомодель, аніж на лідера держави. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

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Зеленський вчергове висловив сумніви щодо застосування Росією ядерної зброї через «любов Путіна до себе та до свого життя». На думку Зеленського, Путін не готовий ризикувати собою.

«Але це ж не прогноз погоди, тому складно сказати. Якщо ця людина повністю неадекватна, то це вже інше», – пояснює Зеленський.

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Український президент вважає, що вірогідність застосування Росією своєї ядерної зброї набагато менша, ніж ймовірність її не застосування.

Рішення Кремля направити ядерну зброю до Білорусі під оманливим виправданням нібито захисту від НАТО Зеленський пояснює прагненням щось продемонструвати зовнішньому світу.

«Все це багато таких політичних кроків. Щось постійно показувати. Він більше схожий на фотомодель, а не на президента. Постійно щось демонструє всьому світу і думає, що всім кайфово жити у якомусь залякуванні», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною та загнаним звіром, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю.