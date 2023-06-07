Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч

Відбулося засідання Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, провела засідання на запит України у зв'язку з підривом Росією Каховської ГЕС. Байден відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 7 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН зібралася на запит України, спрямований на головування ОАЕ в РБ ООН, для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС.

Масштаби катастрофи від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС стануть зрозумілі найближчим днями. Водночас вже очевидно, що вона матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, уже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.

«ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги більш як 16 тисяч постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення», – запевнив Гріффітс.

Заступник генсека нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.

Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше прокоментував прорив дамби Каховської ГЕС на Херсонщині.

У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», – відповів Джо Байден.

Єврокомісія надасть Україні допомогу для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами.

Єврокомісія надасть Україні:

Будь ласка, читайте текст після реклами

насоси для брудної води;

пожежні рукави;

мобільні водоочисні станції;

човни.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

«Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту», – написала вона.

Новий уряд Болгарії готовий допомагати Україні зброєю

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил.

«Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє», – зазначив Тагарев.

Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

«Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити контрнаступ, який вона, очевидно, розпочала, і звільнити свої території. Ми повинні зробити це в межах рішень ЄС і Національних зборів», – підкреслив він.

У Румунії стався землетрус

Неподалік румунського міста Арад стався землетрус.

Землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера зафіксували за 24 км на схід від румунського міста Арад. Глибина - 6,4 км.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решіти.

Значних руйнувань не зафіксовано, але у соцмережах поширюються світлини, де жителі Арада публікують пошкодження фасадів будинків - падає цегла та ліпнина.

Місто Арад розташоване приблизно у 350 км від кордону з Україною.

Німеччина передасть Україні бойові машини піхоти Marder

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder.

Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.

Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.

Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.

До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів.