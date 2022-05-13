РФ перекидає артилерію до кордонів із Чернігівщиною

У травні почастішали обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини з боку Росії

Росія нарощує обстріли прикордонних районів

Росія посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 травня.

За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

Нагадаємо, що уночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському.

Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по школі-інтернату ім. Ушинського та ЗОШ N2.

Внаслідок авіаудару загинуло три людини.

Увечері 10 травня російські війська обстріляли райони Сумської та Чернігівської області, що межують із РФ.

У чотирьох прикордонних районах Чернігівської області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення.

На початку травня у Чернігівській області відновили рух на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом.