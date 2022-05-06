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    Велика IT-компанія зупинила діяльність в Росії та Білорусі

    TeamViewer заявила про повну зупинку діяльності в&nbsp;Росії та Білорусі - Велика IT-компанія зупинила діяльність в Росії та Білорусі
    TeamViewer заявила про повну зупинку діяльності в Росії та Білорусі
    фото з відкритих джерел

    TeamViewer зупиняє однойменну програму, спрямовану забезпечення віддаленого контролю комп'ютерів, яка широко використовується в організаціях

    Німецька компанія TeamViewer, яка займається розробкою програмного забезпечення для віддаленого доступу, заявила про вихід з ринку Росії та Білорус. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Ми вирішили повністю припинити будь-яку ділову активність, що залишилася в Росії і Білорусі», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

    «Окрім дотримання всіх міжнародних санкцій та негайного припинення нового бізнесу, ми також не продовжуємо жодних контрактів із клієнтами з Росії чи Білорусі», – додали там.

    У компанії повідомили, що чинні підписки, які не підпадають під дію санкцій, які не пов'язані з неправомірним використанням продуктів TeamViewer, будуть дотримуватися до закінчення терміну дії договору, але не будуть продовжені згодом.

    «Крім того, TeamViewer заблокував усі неліцензійні підключення до Росії та Білорусі та з них, щоб уникнути подальшого використання нашого програмного забезпечення», – зазначили в компанії.

    Компанія TeamViewer (зі штаб-квартирою в місті Геппінген на півдні Німеччини) є виробником програмного забезпечення для віддаленого доступу, віддаленого керування та віддаленого обслуговування комп'ютерів та інших кінцевих пристроїв.

    Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Росія зможе завершити війну лише після досягнення угоди з Україною, і саме від цього і залежатиме зняття з неї західних санкцій.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Велика IT-компанія зупинила діяльність в Росії та Білорусі