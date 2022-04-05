Майбутнє людства зараз визначається в Україні

Чи став світ безпечнішим?

У 2012 році Стівен Пінкер на основі аналізу маси статистики висунув тезу – кількість жертв насильницької смерті неухильно зменшується у часі, і світ стає безпечнішим. Висновок дещо неочікуваний на тлі десятків мільйонів жертв світових війн, але треба враховувати різке збільшення чисельності людства, а відтак – зменшення відсотку вбитих.

Проти цього гаряче повстав Нассім Талеб. Світ не стає безпечнішим, тому що т.зв. «довгий мир» Пінкера після 1945 року не є статистично значущим. Вже було таке між 1815 та 1914, а потім настала мясорубка. Тому давайте зачекаємо до століття миру, а там подивимося.

Пінкер на підставі всіх уточнюючих його концепцію даних передбачав: «Відділення Росією Криму від України, яке з великою ймовірністю стало б у ХХ столітті приводом для світового військового конфлікту, зараз не призведе ні до світової війни, ні навіть до серйозного військового конфлікту». І запропонував усім охочим перевірити це передбачення у найближчі місяці.

А у вересні минулого року Ніл Фергюсон побився з Пінкером об заклад, що до кінця десятиліття відбудеться війна з мільйоном жертв.

Якщо ми виживемо, нового написання потребуватимуть не лише історія цієї війни та Другої світової, але й загальна теорія війн. Та що там війн. Майбутнє самої ідеї прогресу зараз визначається в Україні!

Джерело: блог Сергія Громенко

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