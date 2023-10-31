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Японія підняла в небо винищувачі через російські гелікоптери

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія підняла в небо винищувачі через російські гелікоптери
Російський гелікоптер ймовірно порушив повітряний простір Японії
фото з відкритих джерел

Японія висловила Росії рішучий протест через інцидент

Сьогодні, 31 жовтня, російський гелікоптер ймовірно порушив повітряний простір Японії. Міноборони Японії висловило протест РФ. Про це повідомляє Kyodo News.

За попередніми даними, вертоліт було помічено у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом.

У відповідь на вторгнення Повітряні сили Японії підняли винищувачі. Також Японія висловила Росії рішучий протест через цей інцидент.

Варто зауважити, що востаннє подібний інцидент було зафіксовано у березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії.

Теги: Японія гелікоптер росія

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