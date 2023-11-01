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20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну
РФ щоночі атакує Україну дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел

Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються

У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Російські терористи застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету та 18 ударних БпЛА.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За минулу добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області; Верхньокам’янське, Олександропіль, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкіне, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області; Малинівка, Новоданилівка Запорізької області; Урожайне, Микільське, Іванівка, Берислав, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 листопада ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи.

Також у Полтавській області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Теги: війна окупанти безпілотник ракета вибух

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