20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну

Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються

У ніч на 1 листопада російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

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Російські терористи застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету та 18 ударних БпЛА.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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За минулу добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області; Верхньокам’янське, Олександропіль, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкіне, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області; Малинівка, Новоданилівка Запорізької області; Урожайне, Микільське, Іванівка, Берислав, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 листопада ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи.

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Також у Полтавській області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги.