РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені
У результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівки у центрі Херсона
Близько опівночі російська окупаційна армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», – розповів він.
Крім того, ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, увечері 29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії. Унаслідок обстрілу поранення отримали дві людини, зокрема, 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки.
Також внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.
Як повідомлялося, російські загарбники в суботу, 28 жовтня, обстріляли Іванівку Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей травмовані.
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