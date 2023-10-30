Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені
Херсон щодня потерпає від ворожих обстрілів
фото: ДСНС

У результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівки у центрі Херсона

Близько опівночі російська окупаційна армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», – розповів він.

Крім того, ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії. Унаслідок обстрілу поранення отримали дві людини, зокрема, 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки.

Також внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.

Як повідомлялося, російські загарбники в суботу, 28 жовтня, обстріляли Іванівку Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей травмовані. 

Теги: Херсон Херсонщина окупанти обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
ЗСУ відбили штурми окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Вчора, 19:17
Постраждалим було надано невідкладну медичну допомогу на місці
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
27 жовтня, 21:29
Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію
Понад 60 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
21 жовтня, 19:12
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
На світанку Росія завдала авіаудару по двох населених пунктах Херсонщини
20 жовтня, 07:58
Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області
Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили пункт управління окупантів – Генштаб
9 жовтня, 19:00
Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці в Херсоні під час служби
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)
9 жовтня, 11:47
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога на Бахмутському напрямку – Генштаб
8 жовтня, 18:58
Наслідки російського обстрілу в Херсоні
Окупанти обстріляли Херсон: поранені у важкому стані (фото)
2 жовтня, 11:30
Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
2 жовтня, 09:17

Події в Україні

У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: подробиці від Генштабу
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: подробиці від Генштабу
РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені
РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені
Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
Міноборони РФ назвало причини вибухів в окупованому Севастополі
Міноборони РФ назвало причини вибухів в окупованому Севастополі
ЗСУ просунулися під Бахмутом: аналіз ISW
ЗСУ просунулися під Бахмутом: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
20K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
9520
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
6038
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
5350
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
4325
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту