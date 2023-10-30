РФ серед ночі вдарила по центру Херсона: є загибла та поранені

У результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівки у центрі Херсона

Близько опівночі російська окупаційна армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», – розповів він.

Крім того, ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері 29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії. Унаслідок обстрілу поранення отримали дві людини, зокрема, 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки.

Також внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.

Як повідомлялося, російські загарбники в суботу, 28 жовтня, обстріляли Іванівку Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей травмовані.