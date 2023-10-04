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Симоньян мріє про ядерний вибух над Сибіром: росіяни подали скаргу в слідчий комітет

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Симоньян мріє про ядерний вибух над Сибіром: росіяни подали скаргу в слідчий комітет
Симоньян заявила, що ядерний ультиматум допоможе укласти мир з Україною
фото з відкритих джерел

Симоньян хоче повернутися у 1993 рік, де не було інтернету та гаджетів

На російську пропагандистку Маргариту Симоньян поскаржилися у слідчий комітет та МВС країни-агресорки через її міркування про термоядерний вибух над Сибіром. Про це повідомив помічник депутата Московської міськдуми Євгена Ступіна (у березні був виключений з комуністичної партії РФ, перебуває за межами РФ) Микола Корольов у забороненій у Росії соцмережі Instagram.

Корольов звернув увагу на слова Симоньян про термоядерний удар над Сибіром – пропагандистка заявила, що в цьому немає нічого страшного. Вона переконана, що ядерної зими після цього не буде, натомість з ладу буде виведено всю радіоелектроніку і всіх супутників, а ядерний ультиматум допоможе укласти мир з Україною.

«Ми повернемося в рік так 93-й – із дротовими телефонами. Адже чудово жили. Ось, справді, я навіть зрадію! Я забороняю своїм дітям мати гаджети, тоді мені не доведеться пояснювати, чому в усіх є гаджети, а в них – ні», – заявила Симоньян.

«Подібні висловлювання є порушенням законодавства РФ, не кажучи вже про дикість і безглуздість цих заяв», – заявив Корольов. Він відправив звернення до слідчого комітету та МВС з вимогою проаналізувати висловлювання глави телеканалу Russia Today та притягнути її до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

До слова, заявам Симоньян передував її пост у Telegram 1 жовтня, у якому жінка повідомила про падіння безпілотника в Адлері (РФ) неподалік будинку, де живуть її рідні й виросла вона сама. «Ядерний ультиматум усе більш безальтернативний», – заявила пропагандистка.

До цього в серпні безпілотник упав у підмосковному селищі неподалік будинку, де Симоньян живе зараз.

Теги: росія ядерна зброя Маргарита Симоньян

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