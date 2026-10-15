Вірменія розпочала націоналізацію енергокомпанії російського олігарха

Влада країни планує завершити передачу акцій компанії «Електричні мережі Вірменії» у державну власність до жовтня 2027 року

Уряд Вірменії 15 жовтня ухвалив рішення, яке передбачає початок процедури націоналізації компанії «Електричні мережі Вірменії» (ENA). Більшість її акцій належать групі «Ташир» російського бізнесмена вірменського походження Самвела Карапетяна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Armenpress.

Відповідно до рішення уряду, всі 100% акцій ЗАТ «Електричні мережі Вірменії» визнано такими, що становлять винятковий суспільний інтерес. Це рішення стало черговим етапом процесу передачі енергетичної компанії під контроль держави, який розпочався після запровадження спеціального законодавчого регулювання у 2025 році.

Проєкт відповідного рішення під час засідання уряду представив міністр територіального управління та інфраструктури Вірменії Давіт Худатян. Він нагадав, що раніше Комісія з регулювання громадських послуг призупинила дію ліцензії ENA на розподіл електроенергії.

Після цього акціонерам компанії запропонували продати належні їм акції Республіці Вірменія. Однак у встановлений законодавством термін власники не надали відповіді на відповідну пропозицію.

За словами Худатяна, відсутність відповіді стала одним з етапів, після якого влада перейшла до процедури визнання акцій такими, що становлять винятковий суспільний інтерес. У межах підготовки рішення відбулися громадські слухання, а також були виконані передбачені законодавством заходи.

Під час обговорення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян порушив питання визначення вартості акцій енергетичної компанії. Зокрема, йшлося про необхідність проведення оцінки та встановлення суми компенсації, яку держава має виплатити нинішнім власникам.

Окремо Пашинян повідомив про намір влади перевірити законність приватизації «Електричних мереж Вірменії». Водночас він наголосив, що відповідна перевірка не має безпосереднього зв'язку з процедурою націоналізації, яка здійснюється окремо.

Згідно із затвердженим урядовим рішенням, передача акцій компанії у державну власність має розпочатися не пізніше 1 травня 2027 року. Завершити цей процес влада Вірменії планує до 1 жовтня того самого року.

Нагадаємо, 24 вересня 2026 року Росія пригрозила повністю припинити постачання газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку політичних вимог Москви.