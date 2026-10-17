Росією шириться нова небезпечна інфекція

Характерною ознакою хвороби є висипання на шкірі, які можуть перетворюватися на пухирці та болючі виразки

Хворих зафіксовано у Санкт-Петербурзі та під Москвою

Після Підмосков’я нові випадки зараження мавпячою віспою зафіксували у Санкт-Петербурзі. Хворих шпиталізували. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на санітарні служби, інформує «Главком».

Зазначається, що 16 жовтня до лікарень Петербурга доправили ще чотирьох людей із підтвердженим діагнозом. Стан усіх інфікованих оцінюють як середньої тяжкості. Водночас санітарні служби проводять дезінфекцію місць, де могли перебувати хворі.

Своєю чергою, фахівці Росспоживнагляду розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити контактних осіб. У лікарні, куди госпіталізували пацієнтів, також видали припис про термінову дезінфекцію приміщень.

Раніше у Жуковському, що під Москвою, госпіталізували п’ятьох людей із підозрою на мавпячу віспу. Відомо, що усі вони проживали в одній квартирі. Звернутися до медиків їх змусили контакти з імовірним джерелом інфекції, які відбулися 10 жовтня.

Серед госпіталізованих – троє чоловіків та дві жінки віком від 21 до 35 років. Стан пацієнтів оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

До речі, у лютому 2026-го у Підмосков’ї вже фіксували кілька випадків зараження – до лікарні у Домодєдово шпиталізували чоловіка із підозрою на мавпу віспу. Втім, згодом цю інформацію не підтвердили.

Мавпяча віспа – це вірусне захворювання, яке передається переважно під час тісного контакту з інфікованою людиною. Серед основних симптомів – підвищена температура, головний біль, біль у м’язах, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів. Характерною ознакою також є висипання на шкірі, які можуть перетворюватися на пухирці та болючі виразки. Заразитися можна через безпосередній контакт зі шкірою чи висипом хворого, поцілунки та сексуальні контакти, а також через забруднені предмети – зокрема одяг, рушники й постільну білизну. Ризик передавання вірусу також існує під час тривалого перебування поруч з інфікованою людиною. Симптоми зазвичай з’являються протягом одного-трьох тижнів після зараження

Нагадаємо, після повідомлень про можливу чуму в Іркутській області Центр громадського здоров'я МОЗ України оцінив ризик для країни як дуже низький. В Україні випадків чуми серед людей не реєстрували понад сто років.