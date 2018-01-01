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    Думки вголос

    Чому керівництво США живе в смертному страху вже третю сотню років

    США не загрожує жодна узурпація влади
    Мовою оригіналу Начал читать одну хорошую книгу про Америку, а в ней, с места в карьер, эдакий вот призыв к экстремизму: «Мы считаем очевидными истинами, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода
    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 19:16
    • Розсилка
    <p>&laquo;Змінити або знищити&raquo;, уявляєте? Прямо в преамбулі до Декларації Незалежності!</p>

    «Змінити або знищити», уявляєте? Прямо в преамбулі до Декларації Незалежності!

    США не загрожує жодна узурпація влади

    Мовою оригіналу

    Начал читать одну хорошую книгу про Америку, а в ней, с места в карьер, эдакий вот призыв к экстремизму: 
    «Мы считаем очевидными истинами, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, и что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его…»

    «Изменить или уничтожить», представляете?

    Прямо в преамбуле к Декларации Независимости, битыми словами!

    Так и живет ихнее начальство в смертном страхе третью сотню лет. И ни одной узурпации власти, заметьте. И четвертый уже с начала века президент США идет помаленьку на фиг, а у нас все вот эта вот, мохом покрывающаяся, стабильность…

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    И было время изменить наше правительство, но мы прокемарили это время. Да и насчет уничтожить — больше теперь озабочены тем, как бы самим спрятаться, ибо чудище по-прежнему обло, озорно и стозевно, как было замечено как раз во времена Томаса Джефферсона…

    А уж как лаяй она, баскервиллина наша, слышно теперь по всему миру.

    Вот и спасаемся, кто как может.

    Некоторые — семизначным уже числом — спасаются как раз в тех краях, где право уничтожить правительство, отказывающееся меняться, записано в уставных документах…

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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