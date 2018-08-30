Російська інтелігенція в першу чергу має нести відповідальність за наслідки діяльності Путіна

Володимир Путін

Типу інтелігентні люди. Типу з репутацією. І мукають, мукають друге десятиліття безперервно, боячись назвати речі своїми іменами

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Козак — в интервью РБК: «Бесконечное творчество госаппарата вредит инвестклимату».

Вот же позорище, прости господи.

Я не испытываю совсем никаких чувств к дружному коллективу сечиных-бастрыкиных — цельные рептильные существа, не обремененные рефлексиями. Какой с них спрос? Сжали челюсти — и тащат на дно. Но вот от высоколобой группы кудриных-козаков меня просто трясет, признаться.

Типа интеллигентные люди. Типа с репутацией. Типа… как бы… И мычат, мычат второе десятилетие напролет, боясь назвать вещи своими именами.

Коготок увяз, похоже, по пояс.

Счетная палата, прости господи. Поиски воровства и коррупции посреди вот этого всего. Очень напряженный, должно быть, поиск, Алексей Леонидович, не правда ли? Особенно после публикации панамских документов.

«Бесконечное творчество госаппарата».

Не череда кровавых имперских боен, выбросивших Россию вон из мирового сообщества, не след заказных убийств и угробленного правосудия, не Чайка вместо прокуратуры и Кадыров вместо всего, не Путин, окопавшийся у власти и уже не имеющий возможности выйти из этого бункера, нет: «бесконечное творчество госаппарата».

Какое воздушное изящество формулировки…

И какое позорище.

Еще раз — именно эта когорта КАК БЫ интеллигентных людей при Путине кажется мне в первую очередь ответственной за катастрофу, которую переживает Россия.

Джерело: Эхо Москвы

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