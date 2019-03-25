  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шендерович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Вибірковий склероз. Як в Росії згадують про бомбардування Югославії НАТО

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Вибірковий склероз. Як в Росії згадують про бомбардування Югославії НАТО

    «Двадцять років тому війська НАТО почали бомбардування Югославії». Ага

    Мовою оригіналу

    Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.

    А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…

    Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

    Про «бомбежки НАТО» — вспомнили. Это нас хлебом не корми…

    По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про «расстрел российского парламента» в октябре 1993-го.

    Читайте також

    Тоже — работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

    Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

    Ничего этого не было? 
    Все это мне — показалось? 
    Привет вам, склеротики.

    Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія НАТО пропаганда бомбардування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ