Вибірковий склероз. Як в Росії згадують про бомбардування Югославії НАТО
-
Розсилка
«Двадцять років тому війська НАТО почали бомбардування Югославії». Ага
Мовою оригіналу
Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.
А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…
Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?
Про «бомбежки НАТО» — вспомнили. Это нас хлебом не корми…
По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про «расстрел российского парламента» в октябре 1993-го.
Тоже — работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!
Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…
Ничего этого не было?
Все это мне — показалось?
Привет вам, склеротики.
Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.
Джерело: Эхо Москвы