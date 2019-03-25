Вибірковий склероз. Як в Росії згадують про бомбардування Югославії НАТО

«Двадцять років тому війська НАТО почали бомбардування Югославії». Ага

Мовою оригіналу

Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.

А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

Про «бомбежки НАТО» — вспомнили. Это нас хлебом не корми…

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про «расстрел российского парламента» в октябре 1993-го.

Тоже — работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

Ничего этого не было?

Все это мне — показалось?

Привет вам, склеротики.

Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»